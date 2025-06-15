Он считает, что реакция мира должна быть более принципиальной.

Российский обстрел Кременчуга является плевком в усилия мирового сообщества по прекращению войны против Украины.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты продуманно атаковали энергетическую инфраструктуру города крылатыми, баллистическими и аэробаллистическими ракетами. Также оккупанты применили иранские дроны типа "Shahed", значительную часть целей удалось сбить:

"Люди не пострадали. Но, к сожалению, есть повреждения энергетической инфраструктуры. И это - российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам. И тогда, когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и пытается хоть как-то помочь своим сообщникам в Тегеране".

Президент напомнил, что Украина ежедневно теряет людей, тогда как война давно уже могла бы закончиться, "если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на ее манипуляции и ложь".

Видео дня

Обстрел Кременчуга

Напомним, в ночь на 15 июня Российская Федерация осуществила массированный удар по Кременчугу, применив ракеты и дроны. В сети называли это одной из крупнейших атак на город за все время полномасштабной войны.

Были атакованы объекты энергетической и аграрной инфраструктуры, а также повреждены жилые дома и автотранспорт. По официальным данным, жертв нет.

В Министерстве иностранных дел призвали мир ввести против Российской Федерации сильнейшие санкции, а также помочь Украине защититься от агрессора. "Россию не остановить только словами. Она понимает только язык силы", - говорится в заявлении.

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