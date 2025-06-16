Правоохранители предъявили обвинения гражданину Украины.

Один из двух водителей украинского автобуса, который в пятницу попал в смертельную аварию в регионе Сарта, получил официальное обвинение в непредумышленном убийстве.

Об этом в воскресенье сообщила прокурор Парижа Лоре Беккуо, передает Le Monde. Обоих водителей взяли под стражу еще на месте аварии. Специальные тесты показали, что они не употребляли алкоголь или наркотики. С водителя, который не был за рулем во время ДТП, вскоре сняли арест.

Другому украинцу предъявили обвинение в непредумышленном убийстве и непредумышленном нанесении телесных повреждений. Он перевозил 58 пассажиров, большинство из которых - украинские подростки, которые ехали на школьную экскурсию. Девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 18 - в состоянии средней тяжести, а 29 - в легком.

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