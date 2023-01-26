Об этом в Минфине Штатов предупредили все финансовые учреждения страны.

Российские олигархи могут пытаться обойти санкции, наложенные на них в связи с полномасштабным вторжением в Украину, с помощью инвестиций в сектор коммерческой недвижимости США.

Как передает портал Bloomberg, об этом сказано в свежем заявлении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которая входит в Министерство финансов. Согласно сообщению, российские элиты могут попытаться воспользоваться сложными методами финансирования отрасли и непрозрачными структурами собственности, чтобы инвестировать в США и получать выгоду.

"Благодаря международному давлению и экономическим ограничениям, которые более 30 стран наложили на Россию за ее жестокую войну против Украины, у попавшей под санкции российской элиты остается все меньше возможностей для перемещения и сокрытия своих незаконно нажитых богатств. FinCEN стремится раскрыть каналы, которые российская элита, олигархи и их доверенные лица могут использовать для перемещения или сокрытия средств", — заявил Химамаули Дас, исполняющий обязанности директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.

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В ведомстве предупредили финансовые организации быть настороже, если для покупки коммерческой недвижимости используются оффшорные средства и несколько инвесторов, которые могут быть связаны с подсанкционными лицами. Чтобы избежать внимания общественности и СМИ, российские олигархи, вероятно, попытаются вкладывать средства в менее заметные проекты — например многоквартирные дома или офисные помещения.

"Вероятность того, что попытка уклонения от санкций имеет место на рынках коммерческой недвижимости в малых и средних городских центрах и по всей территории США, не меньше, чем в крупнейших мегаполисах", — добавили в FinCEN.

Санкции против России: последняя информация

Послы стран ЕС 25 января согласовали продление всех экономических ограничений, которые действуют по отношении к РФ, еще на полгода в связи с вооруженной агрессией в Украине.

Швейцария ввела дополнительный пакет санкций против России. Он включает меры против 200 физических и юридических лиц, связанных с государством-агрессором.

По данным Главного управления разведки МО Украины, санкции отразились на космической отрасли РФ. Все проекты ведения спутниковой разведки России пришлось отложить из-за нехватки компонентов электроники.

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