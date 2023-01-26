Европейский союз планирует ограничить экспортные цены на российские нефтепродукты, как это сделали с самой нефтью.

Европейский Союз рассматривает возможность введения потолка цен на российские нефтепродукты. Американское издание Bloomberg узнало, какие предельные расценки могут установить.

Так, по данным источников, знакомых с вопросом, Евросоюз намерен ограничить цену российских нефтепродуктов, которые стоят дороже нефти, потолком в 100 долларов за баррель. Такое ограничение, к примеру, коснется дизельного топлива.

В то же время экспорт нефтепродуктов, которые продаются дешевле самой нефти, ограничат ценой в 45 долларов за баррель. Это касается, например, мазута.

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Издание отмечает, что пока переговоры по этому вопросу идут. Они усложняются тем, что ЕС пытается удержать баланс между двумя разными задачами – ограничить нефтяные доходы России и предотвратить резкие скачки цен (и тем более появление дефицита) на глобальном рынке ключевых нефтепродуктов.

Нефтяные санкции против России

В начале декабря ЕС утвердил предельные цены на нефть, экспортируемую из России в третьи страны, на уровне 60 долларов США за баррель. Двумя днями позже вступил в силу запрет на поставки российской нефти в сам Евросоюз.

С 5 февраля 2023 года вступит в силу запрет на поставку российских нефтепродуктов в страны ЕС. К этому хотят привязать ограничение предельных цен на поставки российских нефтепродуктов в третьи страны, как это сделали с нефтью.

На этом фоне российская нефть сильно подешевела по сравнению с нефтью из других стран.

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