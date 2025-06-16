Там также назвали вероятную причину таких потерь.

Во время наступления в Курской области Корейская Народно-Демократическая Республика могла потерять более шести тысяч своих военнослужащих.

Об этом говорится в последнем отчете Главного управления разведки Министерства обороны Великобритании. Они считают, что главной причиной значительных потерь стали масштабные десантные штурмы с высоким уровнем истощения личного состава:

"Общие потери составляют более половины от примерно 11 000 военнослужащих КНДР, которые изначально были развернуты в Курской области. Отчеты из открытых источников свидетельствуют о том, что КНДР впоследствии перебросила в Курск ограниченное количество дополнительных войск".

Отмечается, что 4 июня секретарь Совета безопасности Российской Федерации, экс-министр обороны Сергей Шойгу второй раз за несколько месяцев встретился с Ким Чен Ыном. В разведке считают, что он был ключевым собеседником в теме поддержки незаконного нападения на Украину.

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Войска КНДР на войне

Как известно, летом прошлого года Россия и Северная Корея заключили договор о всестороннем стратегическом партнерстве, предусматривающий взаимную помощь в случае вооруженной агрессии. В августе этот документ был ратифицирован обеими сторонами.

Уже в октябре южнокорейская разведка сообщила, что КНДР направила в Россию около 3000 военных для участия в войне против Украины.

По их данным, эти силы разместились на востоке РФ, в частности в Курской области, где участвовали в боевых действиях вместе с российской армией.

Зимой украинские военные захватили в плен двух солдат КНДР, которые воевали в Курском регионе. Оба были ранены, но выжили - их допросили следователи СБУ.

В России признали участие войск КНДР в войне не сразу - только после заявления о прекращении операции в Курской области. Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов заявил, что северокорейские войска действовали на этом направлении вместе с подразделениями ВС РФ.

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