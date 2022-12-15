Сегодня проходит саммит ЕС с участием глав государств и правительств стран-членов.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского союза согласовали девятый пакет санкций против Российской Федерации.

"9-й санкционный пакет ЕС в отношении России согласован! Письменная процедура до завтрашнего полудня", - сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

Также, со ссылкой на дипломатов, эту информацию подтверждает журналист издания Politico Джакопо Баригацци. Других подробностей они не сообщили.

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Девятый пакет санкций против России: что известно

7 декабря президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн объявила меры, которые могут быть применены, в случае принятия странами-членами в рамках девятого пакета санкций против России.

Новым пакетом предлагается внести в санкционный список еще почти 200 физических и юридических лиц, имеющих отношение к ракетным ударам по мирному населению Украины, похищению украинских детей и вывозу их в Россию, хищению украинской сельскохозяйственной продукции. В списке – военные, политики, представители российского оборонпрома.

Также девятым пакетом предусмотрено введение санкций еще против трех российских банков; применение нового экспортного контроля; дополнительных экономических мер к российскому энергетическому и горнодобывающему секторам.

Как отметила председатель ЕК, этот пакет также дополняет полный запрет ЕС на импорт нефти из России морем, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное странами G7.