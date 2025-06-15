60 населенных пунктов полностью покинули люди.

Из-за обстрелов и российского наступления на территории Сумской области продолжается эвакуация, ей подлежат жители 213 населенных пунктов.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, на этой неделе из приграничных общин вывезли более 400 человек, из них 26 - дети. В основном это жители Сумского и Шосткинского районов:

"Люди вынуждены выезжать на более безопасные территории из-за постоянных обстрелов врага гражданской инфраструктуры. Всего из опасных территорий выехали уже более 60% жителей. Из 60 населенных пунктов, откуда продолжается эвакуация, уже полностью выехали все жители".

Бои на Сумщине

Напомним, российские захватнические войска ведут активные наступательные действия в приграничных районах Сумской области.

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Перед началом активной фазы в Кремле заявили о намерении создать так называемую "буферную зону" вдоль границы с Украиной. Эту идею озвучивал, в частности, Путин, объясняя ее "необходимостью обезопасить российские приграничные территории от обстрелов".

На самом же деле, по оценкам аналитиков, речь идет не столько об обороне, сколько о попытке расширить зону контроля, оттеснить украинские силы вглубь и усложнить их маневрирование и ведение огня по военным объектам в Курской и Белгородской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что оккупанты сосредоточили на Сумском направлении 67 тысяч военных. На днях он сказал, что Силам обороны удается понемногу вытеснять российские подразделения.

Вчера после заседания Ставки он проинформировал, что Вооруженные силы Украины восстановили контроль над населенным пунктом Андреевка.

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