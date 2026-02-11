Следует сделать так, чтобы не было повторения Будапешта и Минских договоренностей, - Рютте

В Альянсе объяснили, зачем Украине нужны настоящие гарантии безопасности.

Гарантии безопасности вступят в силу в случае заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Сейчас прорабатываются соответствующие документы, чтобы гарантировать, что Россия никогда больше не нападет на Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

В частности, его спросили об отношении к российским заявлениям о том, что Москве якобы тоже нужны гарантии безопасности, которые должны стать частью мирного урегулирования с Украиной.

"Некоторое время назад я перестал реагировать на каждую информацию, поступающую от Лаврова или России. Я вижу, что Лавров снова становится все более активным. Но нет, это не я должен реагировать на все, что они говорят", - отметил Рютте.

При этом, как отметил генеральный секретарь Альянса, по сути, под американским руководством проходят совместные встречи с украинцами и россиянами, и США очень четко тесно координируют действия с союзниками, чтобы добиться завершения войны.

При этом, по его словам, одним из элементов этих усилий является учет того, что необходимо для восстановления Украины после войны.

Вторым элементом Рютте назвал мирное урегулирование вместе с чувствительными вопросами, в том числе относительно территорий. Рютте подчеркнул:

"И в-третьих, я считаю, что очень важный вопрос заключается в том, как нам обеспечить, чтобы не было повторения Будапештского или Минского соглашения, и что будет заключено соглашение и будут действовать настолько сильные гарантии безопасности, что Путин никогда больше не попытается атаковать вашу красивую страну".

Также его спросили, должна ли Украина доверять президенту США Дональду Трампу в отношении обещания предоставить такие гарантии безопасности, которые будут похожи на 5 статью Вашингтонского договора о создании НАТО, и в частности, верит ли он, что США будут готовы встать на защиту Украины в случае нарушения Россией мирного соглашения.

"Я думаю, что за последние шесть месяцев достигнут большой прогресс в отношении гарантий безопасности", - сказал Рютте.

В этой связи он напомнил, что гарантии безопасности для Украины предусматривают три элемента.

Первый элемент является наиболее важной составляющей - это Вооруженные силы Украины. В частности, украинские силы будут находиться на первой линии обороны после заключения мирного соглашения или в случае долгосрочного прекращения огня.

Второй элемент - это привлечение коалиции желающих под лидерством Великобритании и Франции. Многие союзники и партнеры обсуждают, как могут поддержать Украину в случае заключения мирного соглашения или длительного прекращения огня.

И третий элемент - это привлечение Соединенных Штатов Америки. Рютте пояснил:

"И это детализируется и тщательно прорабатывается. В течение последних четырех-пяти месяцев".

При этом, по его убеждению, нужно добиться заключения мирного соглашения до того, как гарантии безопасности смогут быть введены в действие.

Как сказал генеральный секретарь Альянса, вопрос заключается в том, готовы ли россияне к этому, и сейчас коллективно во главе с командой президента США Дональда Трампа выясняется, готовы ли россияне соответственно сотрудничать, чтобы ужасная война была прекращена надолго и Россия больше не пыталась атаковать Украину.

"Именно для этого нам нужны гарантии безопасности", - сказал Рютте.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз работает над "планом устойчивого мира", который может заставить Москву пойти на уступки. Эти условия могут включать требования к России вернуть тысячи детей, похищенных из Украины, а также ограничить численность российских вооруженных сил после окончания войны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно подчеркнул, что "нацистские основы" Украины должны быть ликвидированы, это условие безопасности для РФ.

