Коалиция желающих поддержит Украину в случае нового нападения России, - проект заявления

Гарантии безопасности для Украины будут включать "обязывающие обязательства" в случае нового вооруженного нападения России.
Это следует из опубликованного проекта заявления коалиции желающих. Как пишет Reuters, эти обязательства могут включать:
- использоване военных возможностей;
- разведывательную и логистическую поддержку;
- дипломатическую инициативу;
- принятие дополнительных санкций.
Также предусматривается, что члены коалиции продолжат оказывать Украине военную помощь и поставлять оружие при поддержке США.
Примечательно, что страны коалиции также примут участие в "механизме мониторинга и проверки режима прекращения огня", которым будут руководить США.
Отмечается, что текст заявления должен быть одобрен на саммите лидеров коалиции желающих, который сегодня пройдет в Париже.
Встреча коалиции желающих в Париже
Сегодня в Париже состоится встреча союзников Украины. Главным вопросом станет максимальное согласование будущих гарантий безопасности, которые должен получить Киев в случае прекращения войны с РФ.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер уже прибыли в Елисейский дворец на эту встречу.
Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече в столице Франции.