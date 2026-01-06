Коалиция желающих поддержит Украину в случае нового нападения России, - проект заявления

Помимо прочего, предусматривается, что члены коалиции продолжат продолжат вооружать Украину при поддержке США.

Гарантии безопасности для Украины будут включать "обязывающие обязательства" в случае нового вооруженного нападения России.

Это следует из опубликованного проекта заявления коалиции желающих. Как пишет Reuters, эти обязательства могут включать:

использоване военных возможностей;

разведывательную и логистическую поддержку;

дипломатическую инициативу;

принятие дополнительных санкций.

Также предусматривается, что члены коалиции продолжат оказывать Украине военную помощь и поставлять оружие при поддержке США.

Примечательно, что страны коалиции также примут участие в "механизме мониторинга и проверки режима прекращения огня", которым будут руководить США.

Отмечается, что текст заявления должен быть одобрен на саммите лидеров коалиции желающих, который сегодня пройдет в Париже.

Встреча коалиции желающих в Париже

Сегодня в Париже состоится встреча союзников Украины. Главным вопросом станет максимальное согласование будущих гарантий безопасности, которые должен получить Киев в случае прекращения войны с РФ.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер уже прибыли в Елисейский дворец на эту встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече в столице Франции.

