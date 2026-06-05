Макрон придумал, как удержать Трампа на саммите G7, - Politico

Основная идея заключается в том, чтобы использовать пристрастие Трампа к пышным приемам.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует применить один из самых грандиозных приемов французского государственного искусства из своего дипломатического арсенала, а именно частный ужин с президентом США Дональдом Трампом в Версальском дворце. Об этом пишет Politico.

Как сообщили два французских чиновника, Елисейский дворец готовит ужин для двоих в роскошной резиденции "Короля-Солнца" Людовика XIV, который состоится одновременно с саммитом "Большой семерки" ведущих экономик мира в конце этого месяца.

"Главная идея заключается в том, чтобы использовать пристрастие Трампа к пышным позолоченным интерьерам, чтобы гарантировать, что президент США останется заинтересованным в ключевых вопросах, которые беспокоят Европу, таких как война России в Украине и экономические последствия конфликта в Иране", - объяснили в материале.

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В то же время источник, близкий к французскому лидеру, сообщил:

"Я считаю, что его участие в саммите G7 практически подтверждено".

Однако из-за непредсказуемости Трампа собеседник издания подчеркнул, что ужин до сих пор не подтвержден, поэтому есть и другие варианты.

"Все возможно, в Эвиане есть также поле для гольфа", - сказал он.

Politico подчеркивает, что европейские лидеры почти десять лет пытались найти формулу для работы с Трампом. Одна из них заключается в том, что лесть, пышность и нотка королевской роскоши могут помочь наладить отношения с президентом, который давно относится к таким институтам, как "Большая семерка", со скептицизмом.

"Но учитывая, что администрация США пытается выйти из конфронтации с Ираном, непонятно, заинтересован ли Трамп - который неоднократно обвинял союзников по НАТО в том, что они подвели его на Ближнем Востоке - в том, чтобы проводить время с лидерами Европы, Канады и Японии", - отмечается в публикации.

В свою очередь депутат от либеральной партии Макрона "Ренессанс" охарактеризовал саммит как событие, которое европейцам "просто нужно пережить".

"Нам нужно избежать ситуации, подобной той, что произошла в прошлом году в Канаде, когда Трамп досрочно покинул [саммит G7], или кризиса вокруг Гренландии", - отметил анонимно депутат.

В то же время есть и другие потенциальные точки напряжения. Сделав разворот на 180 градусов по сравнению с предыдущими планами, Макрон пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7. Однако, учитывая напряженные отношения между Трампом и Зеленским во время войны в Украине, этот шаг может быть неопределенным.

"С администрацией Трампа всегда есть определенная доля риска. Они не боятся конфликта", - сказал европейский дипломат.

Политика Трампа - последние новости

Ранее Трамп прокомментировал открытое письмо Зеленского к Путину. Он поддержал идею личной встречи лидеров двух стран и добавил, что обсуждение возможности их встречи его очень радует.

"Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились для переговоров", - подчеркнул президент США.

Также сообщалось, что Трамп атаковал республиканцев после голосования за ограничение его полномочий в отношении Ирана. Он назвал голосование бессмысленным и обвинил своих политических оппонентов в попытке сорвать переговорный процесс с Тегераном.

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