Лукашенко признался, о чем он говорил с Макроном во время недавнего разговора

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с французким лидером Эммануэлем Макроном в ходе недавнего телефонного разговора слухи о возможном вступлении Беларуси в войну против Украины. Об этом сообщает Белта.

По его словам, Макрон поднял эту тему, но Лукашенко его перебил и опроверг такую возможность и его не предостерегали от нападения.

"Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я прежде, чем что-то делаю, тысячу раз подумаю. И думаю: а что потом, в отличие от них", - заявил диктатор.

Он повторил, что не собирается вступать в войну и будет воевать только если на саму Беларусь кто-то нападет.

Также Лукашенко сказал, что в начале следующей неделе в Минск приедет специальный посланник от Макрона, о чем договорились во время разговора. Он предложил Макрону встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске, чтобы "по-мужски поговорить" о завершении войны.

По его словам, президент Франции допустил такую встречу, но сказал, что должен посоветоваться с коллегами по ЕС. Тогда Лукашенко сказал, что Макрон должен взять на себя лидерство:

"Я говорю: подожди, ты - аксакал, ты у власти уже столько лет! А кто там? Мерц - молодой совсем политик. Стармер - тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. В Италии вообще женщина премьер-министр. Что вы, хотите на женщину возложить эти обязанности? Ты - аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос".

Разговор Лукашенко и Макрона

По словам собеседников телеканала TF1, Макрон провел конструктивную беседу с Лукашенко. Они отметили, что лидеры Франции и Беларуси обсудили, в частности, войну в Украине.

"В ходе этой беседы Эммануэль Макрон, в частности, подчеркнул риски, которые несет для Беларуси вовлечение в агрессивную войну России против Украины", - сообщили источники журналистам.

