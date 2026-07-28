Лесные пожары во Франции могут представлять угрозу для заводов по производству ракет, – The Telegraph

Пожар в окрестностях Бордо уже охватил территорию, которая в четыре раза превышает площадь Парижа.

Лесные пожары приближаются к заводам по производству ракет и ракетных снарядов во Франции, где хранятся взрывоопасные материалы, сообщает The Telegraph.

Издание сообщило, что по меньшей мере семь объектов, на которых хранятся опасные вещества, расположены в радиусе 12 миль от лесных пожаров, которые являются самыми сильными во Франции за всю историю наблюдений.

По данным издания, во Франции и Испании эвакуировано около 360 000 человек, а пожары уничтожили около 386 квадратных миль территории в обеих странах.

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В статье отмечается, что пожар вблизи Бордо уже охватил территорию, которая в четыре раза превышает площадь Парижа.

В частности, в Сен-Медар-ан-Жаль, эвакуированной коммуне в департаменте Жиронда, расположен комплекс площадью 435 гектаров, где производят топливо для ракет "Ариан" и стратегических ракет. Издание отметило, что он находится менее чем в 12 милях от места пожара.

Кроме того, на другом заводе в соседнем городе Сент-Элен производят перхлорат аммония – мощный взрывчатый реагент.

Аэрокосмическая компания ArianeGroup, управляющая этими объектами, сообщила, что объекты были эвакуированы, а для их защиты приняты "все необходимые меры".

Как сообщает издание Le Monde, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что вокруг объектов были приняты защитные меры "учитывая характер хранящейся там продукции".

Издание добавило, что пожар также грозит распространиться на Суж – стратегический военный лагерь в районе Бордо, где дислоцируется часть элитного военного персонала Франции.

В статье уточняется, что лагерь в Мартинья-сюр-Жаль является полигоном для 13-го парашютно-драгунского полка – разведывательного подразделения французской армии.

Он занимает площадь около 11 квадратных миль и расположен рядом с заводом аэрокосмической компании Dassault, которая производит военные и деловые самолеты.

Лесные пожары в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Испании путешественникам рекомендуют избегать поездок через пострадавшие районы Мадрида и Авилы. Кроме того, во Франции особенно сложная ситуация наблюдается в некоторых районах Жиронды, в частности в окрестностях Саумоса, Ле-Поржа и Леж-Кап-Ферре, а также в некоторых районах Ланда, в частности в Бискаросе и его окрестностях. Местные власти предупредили, что доступ к пострадавшим районам может быть ограничен, а дороги могут быть закрыты в кратчайшие сроки. ЕС направил самолеты и вертолеты во Францию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами.

Также мы писали, что в Испании лесные пожары достигли одной из трёх обсерваторий NASA, которые используются для связи с космическими аппаратами, в частности с "Вояджером-1" и космическим телескопом Джеймса Уэбба. Примечательно, что эта система обеспечивала связь во время недавно завершившейся миссии "Артемида", в рамках которой космический аппарат "Орион" совершил полет вокруг Луны. Испания объявила чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров, поскольку вблизи Мадрида несколько очагов пожара вышли из-под контроля.

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