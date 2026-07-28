Россияне могут вновь начать терроризировать запад Украины с помощью 'Шахедов': Флеш рассказал подробности

Советник президента Украины добавил, что российские пилотируемые дроны в настоящее время применяют новую тактику с целью обхода украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Поскольку ретрансляторы в Беларуси в настоящее время не включены, российские дроны-камикадзе "Шахед"/"Герань" не могут долететь до западной части Украины, пишет "Телеграф".

Однако издание, ссылаясь на заявление советника президента Сергея Бескрестнова (Флеша), отмечает, что если их включить, то до Львовской области, Волыни и других областей долетят управляемые ударные дроны, применяющие новую тактику противника.

"Флеш" сообщил, что в настоящее время система онлайн-управления россиян работает на ограниченной дальности от границы и линии фронта. Если ретрансляторы начнут работать, "красная зона" расширится вблизи Беларуси.

Видео дня

Советник президента Украины добавил, что российские управляемые дроны в настоящее время используют новую тактику с целью обхода украинских средств радиоэлектронной борьбы.

В частности, вражеские "Шахеды" оснащены мощными камерами с возможностью захвата цели. По словам Флеша, пилот видит своими глазами локомотив, он включает зону захвата, после чего "Шахед" автоматически контролирует полет и атакует локомотив.

Советник Зеленского считает, что россияне понимают, что массированные атаки малоэффективны, поэтому пытаются атаковать важные цели по новой тактике.

Российские ретрансляторы в Беларуси: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 19 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко убрать российские ретрансляторы со своей территории. По словам Зеленского, такие станции находятся в двух регионах Беларуси, граничащих с Украиной.

Уже 22 июня Зеленский сообщил, что эти ретрансляторы прекратили свою работу. Он отметил, что не знает, демонтировали их или нет, но факт заключается в том, что они не работают.

Также мы писали, что Бескрестнов не исключал, что когда управляемый реактивный "Шахед" атаковал АЗС в Малине в Житомирской области 15 июля, россияне задействовали ретрансляторы на территории Беларуси. Флеш предположил, что их время от времени используют для атак на Украину. По данным украинских радиолокационных станций, "Шахед" пролетел вдоль границы с Беларусью, долетел до Коростеня прямо над трассой. Затем развернулся и полетел над железной дорогой в Малин, где и атаковал автозаправочную станцию. По словам советника президента, такое поведение характерно для ручного управления БПЛА через камеру.

Вас также могут заинтересовать новости: