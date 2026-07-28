Заживо сгорели в облаке пыли: ученые назвали новую причину вымирания динозавров

Пыли могли потребоваться годы или даже десятилетия, чтобы осесть, а сами частицы могли вызвать постоянные проблемы со здоровьем у выживших.

Ученые считают, что динозавры заживо сгорели в адской "печи", созданной перегретой пылью после столкновения астероида с Землей 66 миллионов лет назад. Об этом пишет The Telegraph.

Когда космический камень размером с Эверест врезался в планету со скоростью 7200 км/ч, он испарил все на своем пути и поджег ландшафты в радиусе 1400 км. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

Однако планетологи из Университета Пердью в США считают, что некоторые динозавры могли бы выжить, если бы не удушающее облако выброшенной пыли, которое словно крышка накрыло Землю и не позволило теплу от взрыва выйти в космос.

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Доктор Александрия Джонсон, эксперт в области атмосферных наук, сказала:

"Все, что не могло как-то укрыться - под землей или под водой - было бы запечено или сожжено".

Отмечается, что астероид Чиксулуб выбросил в атмосферу сотни тысяч кубических вилометров вещества, часть которого сконденсировалась в капли породы - сферические частицы - которые упали обратно на Землю, еще больше нагревая воздух.

"Из-за того, что пылевое облако удерживало тепловое излучение, казалось, что поверхность и все, что на ней находится, обжигается - и именно это убило динозавров и всех остальных животных. Дело не в ударной волне или огненном шаре - они не распространяются далеко. Именно глобальный выброс этого парового шлейфа делает это событие глобальным вымиранием. Без пылевого облака все было бы плохо. Это убило бы множество существ, но это не было бы планетарной катастрофой", - сказал профессор Брэндон Джонсон из Департамента наук о Земле, атмосфере и планетах Университета Пердью.

Падение астероида Чиксулуб

Считается, что падение астероида Чиксулуб вблизи полуострова Юкатан уничтожило около трех четвертей всех ныне живущих видов, включая большинство динозавров. Выжили только птицеподобные динозавры.

Ранее эксперты полагали, что астероид вызвал гигантские цунами и создал облако, которое на годы заслонило солнце, что привело к резкому падению температуры и гибели растений, из-за чего динозавры, питавшиеся растительной пищей, погибли от голода. Когда вымерли травоядные, вымерли и плотоядные.

Важно, что новое исследование предполагает, что для большинства животных апокалипсис, вероятно, произошел гораздо быстрее.

Ученые подсчитали, что тепло, удерживаемое мелкой пылью, означало, что динозавры получили дозу теплового излучения в 17 раз больше, чем смертельная для человека.

Интенсивного тепла было достаточно, чтобы поджечь траву, сосновые иголки, лишайники и, возможно, даже древесину, вызвав масштабные лесные пожары и превратив Землю в раскалённую печь, из которой могли спастись только роющие животные и морские обитатели. Профессор Джонсон пояснила:

"Вероятно, это больше походило на ад. Облака заслонили бы дневной свет, поэтому для любого животного, например, для человека, который не видит в инфракрасном диапазоне, поверхность, вероятно, выглядела бы тёмной".

Учёные знали, что удар расплавил камни и обрушил на Землю обломки, потому что сферические частицы были обнаружены в жабрах веслоносов, которые, вероятно, погибли в день падения астероида.

Сферические частицы, размером примерно с половину сахарного зернышка, состояли из материала земного происхождения - не от самого астероида, а, почти наверняка, от смертоносного облака, которое он образовал.

Доктор Джонсон изучила физические свойства этих частиц и пылевого облака в целом, чтобы определить, как оно справлялось с теплом. Она обнаружила, что облачный слой был настолько непроницаемым, что удерживал почти всё тепло вблизи поверхности планеты, пыль, по сути, действовала как крышка на кастрюле, испепеляя жителей Земли на поверхности.

Интересно, что пыли могли потребоваться годы или даже десятилетия, чтобы осесть, а сами частицы могли вызвать постоянные проблемы со здоровьем у выживших.

Изучение динозавров

Уникальная форма кости позволила установить, что по территории Таиланда когда-то бродил длинношеий динозавр. Uragasaurus kalasinensis, принадлежит к семейству зауроподов, известных как Mamenchisauridae.

Окаменелости этой группы редко обнаруживались за пределами Китая, но эта находка на основе единственного позвонка из северо-восточного Таиланда показывает, что эти динозавры юрского периода могли быть более распространены, чем считалось ранее.

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