Мужчина купил самую дешевую Tesla в Британии: его ждало большое разочарование

Пробег этого электромобиля составлял почти 300 000 километров.

Мужчина из Великобритании потратил всего 6 000 долларов на покупку электромобиля Tesla Model S. По его словам, всё оказалось даже хуже, чем он ожидал, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала OGS & Mechanics рассказал, что есть причина, почему этот электромобиль стоил так дешево - его состояние оставляло желать лучшего. В итоге ему пришлось потратить немалую сумму, чтобы отремонтировать авто.

Мужчина купил Tesla Model S 70 2016 года выпуска, который оснащен аккумуляторной батареей емкостью 70 кВт·ч. В издании напомнили, что в 2019 году Tesla обновила программное обеспечение своих моделей, из-за чего ремонтировать более старые автомобили теперь сложнее.

Видео дня

Пробег этого электромобиля составлял почти 300 000 километров. Автомобиль отказывался запускаться и выводил на дисплей много различных кодов ошибок.

Затем блогер и его команда демонтировали задний электромотор и обнаружили значительную утечку охлаждающей жидкости внутри инвертора и корпуса электромотора. Однако с установкой нового электромотора проблемы не закончились.

Позже блогеру пришлось переустановить прошивку и адаптировать её к новой силовой установке. На этом этапе автомобиль снова стал пригодным к эксплуатации, но при этом выявилась ещё одна проблема: передняя подвеска была сильно повреждена и нуждалась в замене.

В итоге, учитывая стоимость нового электромотора и работ, мужчине пришлось вложить еще 8 000 долларов. Таким образом, электромобиль вместе с ремонтом обошелся блогеру в 14 000 долларов.

Tesla Cybertruck может стать крупнейшим провалом в истории автопрома США

Ранее Futurism писало, что электрический пикап Tesla Cybertruck, который глава компании Илон Маск позиционировал как революционный автомобиль, может оказаться одним из крупнейших коммерческих провалов в истории автомобильной индустрии.

Перед запуском Cybertruck в продажу Маск делал громкие заявления, называя его "танком, способным пережить апокалипсис". Однако после выхода на рынок автомобиль приобрел репутацию ненадежной модели.

Наибольшим разочарованием стали продажи. Ранее Илон Маск прогнозировал, что Tesla сможет реализовывать до 500 тысяч Cybertruck ежегодно. Однако реальные результаты оказались далеки от этих ожиданий.

Вас также могут заинтересовать новости: