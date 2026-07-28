На Дунае сел на мель круизный лайнер с 238 людьми: судно не смогли освободить

Инцидент произошел за пределами судоходного канала на румынской стороне реки.

В ночь на понедельник, 28 июля, пассажирское судно под швейцарским флагом застряло на Дунае недалеко от города Гирла-Маре в Румынии, которая выслала российского дипломата после инцидентов с дронами. Об этом пишет Radio Romania Oltenia-Craiova.

На борту "Викинг Уллур" находились 186 пассажиров и 52 члена экипажа, но власти заявляют, что все в безопасности.

Инцидент произошел за пределами судоходного канала на румынской стороне реки. Судно направлялось в болгарский город Видин после завершения формальностей для въезда в Румынию через пограничный пункт Дробета-Турну-Северин.

Видео дня

Отмечается, что попытка разблокировать судно собственными силами провалилась. Низкий уровень Дуная мог привести к поломке судна. Экипаж пытался освободить судно без посторонней помощи, но маневр оказался безуспешным. Техническое судно "Конкордия", принадлежащее Управлению нижнего Дуная, прибыло в район и проводит замеры для поиска решения проблемы с посадкой на мель.

"Пассажирское судно село на мель за пределами судоходного канала, выше города Четате, на румынском берегу Дуная. Была предпринята попытка посадить судно на мель собственными силами, но маневр оказался безуспешным. В этом районе находится техническое судно "Конкордия", которое проводит замеры уровня воды для поиска решения проблемы с посадкой на мель. Капитан судна "Викинг Уллур" не сообщил о других проблемах. Пассажиры и члены экипажа в безопасности, навигация в этом районе продолжается в обычном режиме", - сообщило зональное управление капитанских кадетских корпусов Дробета-Турну-Северин.

Речное движение не затронуто

Интересно, что судно пока не запрашивало экстренного вмешательства, и никаких дополнительных технических проблем не сообщалось. Поскольку судно находится за пределами судоходного канала, другие суда могут продолжать движение в этом районе.

Круизные лайнеры

Крупнейший пассажирский лайнер в мире Legend of the Seas начал свои первые рейсы по Средиземному морю, и один из пассажиров уже успел подробно запечатлеть его на видео.

Ролик под названием "Вот как выглядит самый большой круизный корабль в мире!" появился в сети 18 июля и за короткое время набрал более 100 тысяч просмотров. Автор канала стал одним из первых, кто так подробно показал палубы и развлечения крупнейшего круизного судна.

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