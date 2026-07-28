Появился свежий рейтинг самых умных городов мира: кто его возглавил

Интересно, что отчет также показывает, что энтузиазм в отношении ИИ не ограничивается обычными мировыми технологическими центрами.

Крупнейшая консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опубликовала свой первый индекс умных городов, оценивающий 61 крупнейший город мира по эффективности использования искусственного интеллекта и цифровых технологий для улучшения жизни его жителей. Об этом пишет Time Out.

Индекс оценивает каждый город по пяти параметрам, включая результаты, стратегию, внедрение, эффективность реализации планов правительствами, а также более широкие "факторы, способствующие развитию", такие как финансирование, таланты и инфраструктура.

"Представьте это как школьный отчет, но вместо математики и физкультуры города оцениваются по таким показателям, как удовлетворенность жителей приложениями, разработанными городским советом, и количество людей, ежедневно использующих ИИ. На основе этих оценок города распределяются по четырем категориям: лидирующие, ускоряющие, развивающиеся или растущие", - сказано в статье.

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Лондон возглавляет список за 2026 год, по словам BCG, получив наивысший балл по результатам для жителей, от качества жизни до экономических возможностей. Сразу за ними следуют Дубай, Нью-Йорк, Вашингтон и Амстердам, замыкающие первую пятерку.

Интересно, что отчет также показывает, что энтузиазм в отношении ИИ не ограничивается обычными мировыми технологическими центрами. Города Африки, Азии и Ближнего Востока сообщили о самом высоком уровне энтузиазма жителей в отношении повседневного использования инструментов GenAI, что доказывает, что это не только история Силиконовой долины или Шэньчжэня.

20 самых умных городов мира в 2026 году:

Лондон Дубай Нью-Йорк Вашингтон Амстердам Берлин Сан-Франциско Шанхай Пекин Сеул Сингапур Вена Копенгаген Шэньчжэнь Бостон Лос-Анджелес Стокгольм Цюрих Мюнхен Абу-Даби

Новости туризма

Если вам интересно, какие страны после пандемии переживают настоящий туристический бум, новый отчет OECD Tourism Trends and Policies 2026 дает ответ.

Исследование составило рейтинг самых динамичных туристических направлений мира по приросту числа международных туристов в 2019-2025 годах.

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