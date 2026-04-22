'Узаконенное святотатство': Лавров выдал абсурдное заявление о 'сатанизме' в Украине

По словам Лаврова, европейские страны поддерживают это.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Украине якобы "буйно расцветает сатанизм". Его слова цитируют росСМИ.

Лавров решил высказаться о работах по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых в Киево-Печерской лавре, которую Украина начала в 2025 году. Он обвинил Киев в якобы "преследовании" православных верующих.

"За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры, между прочим, кроется узаконенное святотатство, которое совершается при дозволенности, даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм", - сказал глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров заявил о якобы "гонениях" на украинскую православную церковь. По его словам, украинские власти захватывают храмы, а также нападают на клириков и прихожан.

Напомним, что Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщал, что Русская православная церковь (РПЦ) возводит погибших оккупантов в ранг "святых". В ЦПД считают, что так Москва пытается замаскировать военные преступления под религиозный подвиг.

Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников распространил кадры с новыми иконами. На них изображены фигуры десантников 76-й дивизии ВДВ РФ, погибших в 2023 году во время боевых действий в Украине. Эти образы уже официально интегрированы в церковный интерьер одного из храмов.

