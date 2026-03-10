Русская православная церковь превращает погибших оккупантов в 'святых'

Кремль использует церковные каноны для оправдания захватнической войны и манипуляции сознанием россиян.

РПЦ окончательно превратила веру в средство манипуляции. Погибших агрессоров теперь посмертно возводят в ранг "святых", пытаясь замаскировать военные преступления под религиозный подвиг. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины в своем telegram-канале.

В сообщении говорится, что ранее глава Псковской области Михаил Ведерников распространил в своем telegram кадры с новыми иконами. На них изображены фигуры десантников 76-й дивизии ВДВ РФ, погибших в 2023 году во время боевых действий в Украине. Эти образы уже официально интегрированы в церковный интерьер одного из храмов.

"Поклониться этим уникальным иконам может каждый, а также помолиться за всех наших воинов, которые защищают нашу страну", - написал он.

Видео дня

Российская церковь целенаправленно придает войне религиозную окраску, превращая ее в "священную". С помощью церковных атрибутов Кремль пытается духовно легитимизировать агрессию против Украины и оправдать массовые потери среди россиян, минимизируя таким образом риски социального протеста, отмечает Центр противодействия дезинформации.

"Размещение на иконах образов участников войны превращает религиозный символ в инструмент политической пропаганды. Это в очередной раз подтверждает, что российская православная церковь не имеет ничего общего с верой - это лишь один из государственных институтов в военной машине Кремля", - говорится в сообщении.

Армия РФ теряет людей

Ранее УНИАН писал, что российский военный, который в начале вторжения воевал против Украины, после попадания в плен добровольно перешел на сторону ВСУ. Мужчина разочаровался в российской армии из-за лжи командования о поддержке со стороны местных и отношения к солдатам как к "живым маячкам". Сейчас он воюет в составе Российского добровольческого корпуса, помогая украинским защитникам ценными данными о расположении вражеских сил.

Добавим, иностранные аналитики сообщают, что Россия впервые за долгое время начала терять на фронте больше военных, чем успевает набирать в ряды своей армии. Из-за огромных потерь в "штурмах" и истощения мобилизационного ресурса темпы вербовки новых контрактников существенно замедлились. Чтобы заманить людей на войну, российские власти вынуждены постоянно увеличивать единовременные выплаты, однако даже огромные деньги уже не покрывают дефицит живой силы.

Вас также могут заинтересовать новости: