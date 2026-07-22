Генштаб отклонил два предложения Федорова: Гнатов впервые рассказал, какие именно

Начальник Генштаба пояснил, какие идеи вызвали возражения.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов впервые публично назвал предложения экс-министра обороны Михаила Федорова, которые военное руководство отказалось поддержать. Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

Гнатов объяснил, что Федоров презентовал пакет изменений. Большинство из этих инициатив военные поддержали сразу, и только два пункта вызвали возражения.

"Мы не согласились лишь с двумя предложенными позициями. Все остальные вопросы поддержали", – подчеркнул он.

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Как выяснилось, первое предложение предусматривало передачу управления всеми территориальными центрами комплектования от Сухопутных войск непосредственно Генеральному штабу. Причины несогласия зафиксированы в отдельном документе, с которым в пределах компетенции могут ознакомиться комиссии или эксперты.

Второе предложение, по словам Гнатова, касалось оповещения граждан на улицах – предлагалось, чтобы этим занимались исключительно сотрудники Национальной полиции. Впрочем, Генштаб не поддержал и такой подход и письменно объяснил свою позицию. После этого проходили новые презентации и рабочие встречи, однако четкого документа с последовательностью будущих изменений так и не появилось.

"Плана реформы я так и не увидел. Возможно, не хватило времени на внедрение, но для того, чтобы сделать первые шаги и составить документ, полгода, наверное, достаточно", – подчеркнул начальник Генерального штаба ВСУ.

В то же время программу презентовали народным депутатам и руководителям парламентских фракций. Как рассказал военнослужащий, некоторые из них обращались к нему за уточнениями, однако он не мог объяснить детали, поскольку не был ознакомлен с полным содержанием представленного им плана.

Отставка Федорова – что известно

Напомним, что после отставки Федорова с поста министра обороны президент Владимир Зеленский признал наличие конфликта между экс-министром и тогдашним главнокомандующим Александром Сырским, при этом пообещав оставить Федорова в своей команде. По словам Зеленского, руководству Минобороны и армии не удалось прийти к единому мнению, а сама замена министра связана именно с этим противостоянием.

В то же время Александр Сырский впервые публично прокомментировал конфликт с Михаилом Федоровым, раскритиковав его за новые контракты для военных, реформу мобилизации и перераспределение средств на закупку дронов. По словам Сырского, часть зарплатного фонда Минобороны была направлена на дроны, из-за чего возник вопрос о финансировании выплат военным во втором полугодии.

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