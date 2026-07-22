Люди, которые относятся к выходным как к отпуску, гораздо счастливее, – исследование

Иногда бывает трудно отдохнуть и насладиться выходными, потому что они кажутся слишком короткими или заполнены длинным списком дел и обязанностей.

Люди, которые отказываются тратить свои выходные на неприятные дела, такие как уборка и покупки в магазине, живут правильно. Эксперт по вопросам счастья и исследователь Кэти Холмс считает, что спокойное отношение к этим нескольким выходным дням – секрет настоящей радости, пишет Your Tango.

Издание отметило, что всем нам знакомо чувство "воскресной тревоги" – то беспокойство и стресс, которые могут серьезно повлиять на то, как мы начинаем рабочую неделю.

Иногда трудно отдохнуть и насладиться выходными, потому что они кажутся слишком короткими или заполнены длинным списком дел и обязанностей. Однако те, кто меняет свой образ мышления и начинает относиться к выходным скорее как к празднику, избегают этой воскресной тревоги и в целом имеют более счастливое и здоровое отношение к жизни.

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В статье для журнала Harvard Business Review Холмс описала исследование 2017 года, которое она и её коллеги провели среди более чем 400 работающих американцев. В пятницу она попросила половину участников отнестись к выходным как к отпуску, а остальным – провести их так, как они проводят любые другие выходные.

Оценив уровень их счастья после этого, она обнаружила, что те, кто настроил себя на отпуск, демонстрировали более высокую удовлетворенность и позитивный настрой после возвращения на работу.

"Проблема в том, что американцы очень плохо умеют брать отпуск. По сравнению с работниками в Европейском Союзе американцы каждую неделю проводят больше часов в офисе и берут меньше отпусков. Американцы даже не используют те несколько дней отпуска, которые им полагаются: более 50 % американцев ежегодно оставляют свои оплачиваемые дни отпуска неиспользованными", – отметила исследовательница.

Холмс пояснила, что результаты её эксперимента показали: "те, кто относился к выходным как к отпуску, были значительно счастливее, чем те, кто относился к ним как к обычным выходным".

Она подчеркнула, что, не беря дополнительного отпуска на работе и не тратя лишних денег, простое изменение образа мышления – когда людей просили относиться к выходным как к дням отпуска – помогло им испытывать значительно меньше стресса перед возвращением на работу в понедельник.

По словам исследовательницы, "отдыхающие" вели себя несколько иначе: они меньше занимались домашними делами и работой, чуть дольше оставались в постели со своим партнером и чуть больше ели. Однако эти различия в деятельности не были причиной их повышенного уровня счастья.

"Вместо этого, похоже, именно то, что люди относились к этому времени как к отпуску, изменило их образ мышления. В частности, на протяжении всего выходного отдыхающие были более осознанными и внимательными к текущему моменту во время своих занятий", – добавила она.

В статье отмечается, что если мы будем больше жить настоящим в повседневной жизни и не переутомлять себя, особенно в те дни, когда в этом нет необходимости, это может значительно улучшить наше настроение.

"Безусловно, существует убеждение – по крайней мере у некоторых людей – что они должны каждую секунду дня заниматься чем-то продуктивным, и в выходные, если они просто лежат в постели, у них легко может возникнуть чувство вины", – отмечает издание.

Однако исследования показали, что вместо того, чтобы размышлять о прошлом или отвлекаться на тревоги или фантазии о будущем, сосредоточение внимания на настоящем моменте помогает лучше ощущать те радости, которые уже рядом с вами.

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