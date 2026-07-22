Популярная украинская блогерша впервые стала мамой (фото)

Ксюша также рассекретила имя новорожденного ребенка.

Популярная украинская блогерша Ксюша Манекен родила первенца.

Радостной новостью новоиспеченная мамочка поделилась в своём Instagram. 33-летняя инфлюенсерша также сразу показала лицо новорождённого сына и рассекретила его имя.

"PHILIP", – лаконично написала блогерша имя малыша и добавила смайлик в виде сердечка.

Видео дня

К слову, на одном из снимков Ксюша позирует с сыном во время кормления грудью. Также она показала, как её муж Андрей держит Филиппа на руках и улыбается.

Напомним, 6 февраля Манекен сообщила, что скоро станет мамой. Для женщины это будет первый ребенок, а вот у ее избранника уже есть дети от предыдущих отношений. К слову, ранее блогерша говорила, что не планировала эту беременность и пока не планирует посвящать свой блог материнству.

Напомним, ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич рассекретила пол будущего ребенка. Она вместе с мужем Валентином Томусяком совсем скоро впервые станут родителями.

Вас также могут заинтересовать новости: