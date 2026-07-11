Эстония построит военный городок недалеко от границы с РФ

По данным Генштаба Вооружённых сил, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады.

В Нарве продолжается подготовка к строительству временного военного городка, где в 2027 году планируется разместить подразделение Сил обороны численностью до 150 человек, сообщает ERR.

Издание сообщило, что после принятия Нарвским городским советом решения об обмене земельными участками с государством началась подготовка к строительству военного городка. Первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих.

"Запланированный основной военный городок мы построим за один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство которого будет завершено к началу 2027 года", – рассказал руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.

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По данным издания, в результате обмена земельными участками Нарва получит компенсацию в размере примерно 400 000 евро и земельный участок в районе старого города.

"Эта земля подойдет для небольшого жилого дома. Об этом мы поговорим позже. Мы не обсуждали конкретные планы и проекты, согласования и инвесторов. Нет, сейчас лето", – сказала мэр Нарвы Катри Райк.

По данным Генштаба Вооруженных сил, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Военный городок будет рассчитан на 1000 человек, однако постоянно там будут нести службу примерно 200 военнослужащих.

Угроза для стран Балтии со стороны РФ

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министры Латвии и Эстонии не поддержали идею переговоров с Москвой. Они подчеркнули, что борьба Украины против российского вторжения коренным образом меняет Европу и делает "хорошие вещи" для её будущего. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что если Европа будет обладать оружием и способностью реагировать на угрозы безопасности внутри страны и за ее пределами, то станет гораздо сильнее. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс высказал мнение, что Европа должна сосредоточиться на вооружении, а не на налаживании контактов с Москвой.

Также мы писали, что Михал предложил навсегда лишить доступа в Шенгенскую зону без паспортного контроля российских солдат, участвующих в войне против Украины. Премьер-министр Эстонии назвал таких лиц "преступниками" и предположил, что никто не хочет, чтобы такие люди находились рядом. В правительстве Эстонии считают, что даже после окончания боевых действий в Украине бывшие российские военные могут представлять угрозу для ЕС. Михал пояснил, что они могут вступить в частные военные армии, которые будут действовать в Европе, Азии, Африке, на всех континентах.

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