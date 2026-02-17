Под Петербургом в здании военной комендатуры произошел взрыв: несколько человек погибли

Там, по предварительным данным, могли готовить добровольцев для участия в войне против Украины.

Днем 17 февраля в городе Сертолово Ленинградской области произошел взрыв в здании военной комендатуры на территории воинской части, где могли готовить добровольцев к войне против Украины, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отмечается, что сегодня около 14:25 в Сертолово в Ленинградской области прогремел мощный взрыв. Оказались разрушены два верхних этажа из трех в здании военной комендатуры на территории военного городка в Сертолово, пишут местные СМИ.

По открытым данным, здание военной комендатуры – трехэтажное. Стены выполнены из кирпича. Также сообщается, что во время разбора завалов в разрушенном взрывом здании военной комендатуры уже нашли 3-х погибших.

Видео дня

Губернатор Ленинградской области подтвердил взрыв и отметил, что "причины инцидента устанавливаются". "Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборке завалов и спасении пострадавших во время обрушения здания военной полиции на территории воинской части в Сертолово", - написал он в Telegram.

По данным паблика "Astra" в Telegram, на территории ленинградского военного центра, где произошел взрыв, могли готовить добровольцев к войне против Украины.

Удары по территории России - последние новости

Как сообщал УНИАН, бойцы СБУ нанесли новый удар в глубине России. Они поразили одного из крупнейших производителей метанола в РФ и Европе. Завод "Метафракс Кемикалс" расположен в Пермском крае более чем в 1600 км от границы с Украиной.

Предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит - химические компоненты для производства взрывчатых веществ и других материалов военного назначения. Завод является объектом российского ВПК и находится под международными санкциями.

Кроме того, мы также рассказывали, что Брянск остался без света и отопления после налета дронов. Оккупанты более 12 часов отражали "массированную" атаку беспилотников на Брянскую область. В результате якобы удалось уничтожить более 170 БПЛА самолетного типа, по информации пропагандистов.

Вас также могут заинтересовать новости: