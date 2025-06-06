После удара по заводу начался масштабный пожар.

Украинские дальнобойные дроны, которые атаковали новый завод "Кронштадт" в Дубне, нанесли значительные повреждения предприятию. Более того, точность поражения оказалась феноменальной, пишет Defense Express.

В издании напомнили, что удар по заводу "Кронштадт" был нанесен 28 мая. На этом предприятии оккупанты производят беспилотники "Орион" и ракеты-дроны "Бандероль".

Отмечается, что после удара по заводу начался масштабный пожар. Спутниковые снимки, опубликованные Exilenova+, демонстрируют почти идеальную геометрию ударов семи украинских дронов, которые атаковали предприятие. Только один беспилотник немного промахнулся, а еще один, девятый, вероятнее всего, не достиг своей цели.

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В издании подчеркнули, что отклонения ударов в большинстве случаев составили не дальше метра. Такая точность превышает даже требования к высокоточному оружию. Более того, объект находится более чем в 500 км от Украины.

Такая точность наведения украинских дальнобойных дронов демонстрирует, что главным препятствием для эффективного поражения подобных объектов является малая боевая часть БПЛА, считают в издании. Тем не менее подобную систему наведения вполне можно перенести на более разрушительные средства.

В издании добавили, что завод "Кронштадт" построили в конце 2021 года по современным строительным технологиям. Легкий металлический каркас обшили металлической вагонкой.

Удар по стратегическому предприятию "Радуга" - что известно

Ранее в ночь на 28 мая дроны Службы безопасности Украины атаковали российский завод "Радуга" им. Березняка, который расположен в городе Дубна в 130 км к северу от Москвы. Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, во время удара дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу.

Отмечается, что завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля".

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