Всего на стороне россиян воюют примерно 15 тыс. северокорейцев.

Около 600 северокорейских военнослужащих были убиты на войне России против Украины.

Такое количество назвал южнокорейский законодатель Ли Сон Квун со ссылкой на данные разведывательного агентства, пишет Reuters. Он детализировал, что сейчас потери войск КНДР оцениваются в 4700 человек, "включая около 600 погибших".

"Тела убитых кремированы в Курске, а потом останки привезли в КНДР", - сказал он.

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Ли Сон Квун добавил, что с начала года в Северную Корею вернули около 2 тыс. солдат, которые, вероятно, содержатся в изоляции в Пхеньяне.

По данным законодателя, солдаты из КНДР продемонстрировали признаки улучшения боевых возможностей. Напомним, всего на стороне россиян воюют примерно 15 тыс. северокорейцев.

Участие войск КНДР в войне

Летом 2024 года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагал взаимопомощь в случае вооруженного нападения.

А уже осенью разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР отправила в РФ 3000 военных для участия в войне против Украины. Эти войска были развернуты в Курской области.

Зимой ВСУ взяли в плен двух военных КНДР, которые воевали в Курской области. Они были доставлены в Киев, где с ними работали следователи СБУ. В январе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что один из пленных солдат КНДР хочет остаться в Украине.

В конце января бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады рассказали детали взятия в плен военнослужащего из Северной Кореи.

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