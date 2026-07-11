'Ничего не изменится': Си Цзиньпин выступил с заявлением об отношениях с Северной Кореей

Ким подчеркнул, что сотрудничество между Китаем и Северной Кореей "развивается на новом стратегическом уровне".

Президент Китая Си Цзиньпин сообщил, что приверженность его страны дружбе с Северной Кореей, поддержка руководства Ким Чен Ына и решимость защищать общие интересы обеих стран "не изменятся". Об этом сообщают местные СМИ, передает Bloomberg.

Си выразил эти мысли в послании Киму по случаю 65-й годовщины заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Китаем и Северной Кореей.

По словам китайского президента, договор 1961 года заложил важную политическую и правовую основу для двусторонних отношений, а также сыграл важную роль в укреплении дружбы между двумя странами и поддержании регионального и глобального мира и стабильности.

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Си добавил, что во время своего государственного визита в КНДР в июне он и Ким "достигли важного консенсуса о продолжении традиционной дружбы и ее наполнении новым содержанием, соответствующим требованиям современности".

В то же время Ким подчеркнул, что дружба и сотрудничество между Китаем и Северной Кореей "поднимаются и развиваются на новом стратегическом уровне", а также пообещал сотрудничать с Си для продвижения двусторонних отношений.

Сотрудничество КНДР и России - что известно

Ранее эксперты сообщали, что КНДР использует уроки войны РФ против Украины для подготовки к новому конфликту. В настоящее время КНДР работает над расширением производства как дронов "Шахед", так и более мелких БПЛА при содействии РФ.

"Российско-украинский конфликт научил Северную Корею ценности пополнения своего арсенала многочисленными небольшими боевыми дронами, а также недорогими одноразовыми ударными дронами театра военных действий, такими как разработанная в Иране система "Шахед-136", которую использует Россия", - заявил Ванн Дипен, независимый консультант, проработавший 34 года в правительстве США, во время панельной дискуссии, организованной Центром национальных интересов.

Также Reuters сообщало, что автомобильный мост между Россией и КНДР пока не откроют. Открытие планировалось на середину июня, однако спутниковые снимки показали проблемы на российской стороне.

"На северокорейской стороне расположен большой склад, парковка, асфальтированные подъездные дороги и, судя по всему, готовый пограничный пост, тогда как предполагаемый таможенный комплекс России находится на значительно менее продвинутой стадии и, вероятно, будет как минимум в три раза больше", - отмечают аналитики.

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