Россия хочет доставить гуманитарную помощь в Киево-Печерскую лавру (видео)
Россия хочет доставить гуманитарную помощь в Киево-Печерскую лавру, охваченную коронавирусом.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова. Денисова сообщила, что об этом ее попросила российская коллега Татьяна Москалькова. В России уже собрали две тонны лекарств, дезинфекторов и защитных средств.
Напомним, ранее Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Священники просили прихожан приходить в храмы и причащаться. "Не смотрите старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга", - призвал представитель лавры.
13 апреля стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Сейчас в святилище обнаружили полторы сотни больных коронавирусом.
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