Главу УПЦ МП Онуфрия тайно госпитализировали с COVID-19

Онуфрий, скорее всего, пасхальное богослужение проводить не будет, рассказали в лавре.

Главу УПЦ МП митрополита Онуфрия тайно госпитализировали с коронавирусом.

Об этом сообщает Религиозная правда со ссылкой на источники в Киево-Печерской лавре.

Кроме того, коронавирус обнаружили у митрополита УПЦ МП Антония, который еще вечером призвал прихожан прийти за благодатным огнем в храм, а также у ректора духовной семинарии при лавре Сильвестра. Однако последний сам сообщил о диагнозе, попросив прощения у всех, кого заразил.

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По информации издания, Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно и под чужим именем.

«Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, поскольку для него сейчас самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутация церкви», – пояснил собеседник.

Отмечается, что инфицированный коронавирусом митрополит Антоний появился в программе «Свобода Савика Шустера». Он оставил клинику на это время и поехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в прямом эфире.

По состоянию на утро 18 апреля в Киево-Печерской лавре выявили уже 26 новых случаев инфицирования коронавирусом.