Главу УПЦ МП Онуфрия тайно госпитализировали с COVID-19
Главу УПЦ МП митрополита Онуфрия тайно госпитализировали с коронавирусом.
Об этом сообщает Религиозная правда со ссылкой на источники в Киево-Печерской лавре.
Кроме того, коронавирус обнаружили у митрополита УПЦ МП Антония, который еще вечером призвал прихожан прийти за благодатным огнем в храм, а также у ректора духовной семинарии при лавре Сильвестра. Однако последний сам сообщил о диагнозе, попросив прощения у всех, кого заразил.
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По информации издания, Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно и под чужим именем.
«Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, поскольку для него сейчас самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутация церкви», – пояснил собеседник.
Отмечается, что инфицированный коронавирусом митрополит Антоний появился в программе «Свобода Савика Шустера». Он оставил клинику на это время и поехал в Киево-Печерскую лавру, чтобы принять участие в прямом эфире.
По состоянию на утро 18 апреля в Киево-Печерской лавре выявили уже 26 новых случаев инфицирования коронавирусом.