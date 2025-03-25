Пресс-секретарь Белого дома заявила, что в том чате ничего сверхсекретного не было.

Журналист Atlantic Джеффри Голдберг, которого по ошибке добавили в чат Signal, "известен своим сенсационным уклоном", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

По ее словам, в том чате вообще не обсуждались какие-либо военные планы и там не были опубликованы никакие засекреченные материалы.

Юридический совет Белого дома предоставил рекомендации по использованию различных платформ для максимально безопасного и эффективного общения ключевых чиновников администрации президента США Дональда Трампа, пишет Sky News.

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"Как заявил Совет национальной безопасности, Белый дом выясняет, как номер Голдберга оказался в чате. Благодаря решительному и сильному лидерству Трампа и всех участников группы удары по хуситам были успешными и эффективными. Террористы были уничтожены, и это главное для Трампа", - отметила Левитт.

Трамп, в свою очередь, вскоре лично отреагировал на эту ситуацию и заявил, что не будет увольнять своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца. "Уолц - хороший человек. Он усвоил урок", - отметил он.

Что еще известно по поводу этого скандала

Ранее УНИАН сообщал, что чат, в котором велось обсуждение этих авиаударов был сверхсекретным. Обсуждение в нем длилось в течение нескольких дней и содержало данные об оружии, целях и времени ударов. Голдберг случайно получил доступ к переписке и решил обнародовать ее.

Кроме того, обсуждалось, что Уолтца все же могут уволить. Сообщается, что увольнение может произойти в течение двух следующих дней. Другие собеседники в Белом доме утверждают, что советник Трампа должен сам уйти в отставку, чтобы "президент не оказался в плохом положении".

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