Наличная оплата будет неизменной, оставаясь самым дорогим способом расчета.

Во Львове с 1 июня подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Так, при оплате банковской картой цену увеличат с 15 до 20 грн, а для владельцев "ЛеоКарт" - с 13 до 17 грн.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, соответствующее решение было принято 30 мая исполнительным комитетом горсовета.

Таким образом с воскресенья, 1 июня, стоимость одной поездки будет составлять:

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для студентов с ЛеоКарт - 8,5 грн;

при оплате общей ЛеоКарт/приложением LeoCard - 17 грн;

при оплате банковской карточкой - 20 грн;

наличная оплата останется без изменений - 25 грн.

Отмечается, что стоимость перевозки багажа при безналичном расчете будет составлять 17 грн, а при оплате наличными - по-прежнему 25 грн. При этом наличными сейчас рассчитываются только 7% пассажиров. Штраф за безбилетный проезд установлен на уровне 400 грн.

В горсовете отметили, что эта корректировка даст возможность адаптировать тариф к экономическим реалиям, чтобы поддерживать стабильную работу общественного транспорта. Там также добавили, что такое решение является компромиссом между перевозчиками, которые хотели поднять стоимость проезда до 30 и даже 50 гривень, и интересами пассажиров.

Внедрение е-билета во Львове

В декабре 2023 года во Львове внедрили безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Тогда оплачивать проезд в городских автобусах, трамваях и троллейбусах Львова стало возможным с помощью транспортной карты ЛеоКарт (13 грн за поездку) и банковской карты (15 грн). Наличный расчет у водителя тоже остался, однако стал самым дорогим вариантом - 20 грн за поездку.

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