Президент Сербии заявил, что оборонная промышленность страны работает для обеспечения собственной армии.

Сербия и Россия будут совместно расследовать, как боеприпасы сербского производства попали в Украину. Об этом заявил президент Александар Вучич после того, как Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в продажах оружия в Украину, пишет Reuters.

Как рассказал Вучич государственному телеканалу RTS, экспорт сербского оружия в Украину он обсуждал с российским правителем Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 9 мая.

"Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами для установления фактов. Некоторые из вещей, которые были сказаны, не соответствуют действительности", - заявил он.

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По его словам, оборонная промышленность Сербии работает для обеспечения собственной армии.

"Наши заводы должны жить и работать. В нашей государственной оборонной промышленности работает 23 тысячи человек. Сейчас мы направляем оружие для обеспечения нашей армии", - отметил президент Сербии.

Он также пообещал, что будет блокировать поставки боеприпасов сербскими компаниями в Украину, если такие факты ему станут известны.

"Я обязательно дам приказ и предупреждение, что там, где есть подозрение относительно злоупотреблений со стороны конечных пользователей и отправки на поля сражений без нашего ведома, такие контракты не будут выполняться", - процитировало Вучича сербское издание Večernje novosti.

Поставки сербского оружия в Украину: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Россия обвинила Сербию в измене. Служба внешней разведки РФ обнародовала пресс-релиз под названием "Сербский военпром пытается выстрелить России в спину", в котором пожаловалась на "конвейер смерти". В нем якобы участвуют крупнейшие компании сербского военно-промышленного комплекса: "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие. По их данным, Украина уже получила от сербских компаний сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия.

В 2024 году издание FT писало, что Сербия незаметно наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые в результате идут на оборону Украины, хотя страна не присоединилась к санкциям Запада против России. Участие Сербии в поставках боеприпасов в Украину настолько завуалировано, что официальные данные не отражают его, считают дипломаты и аналитики. Хотя сербские чиновники отмечают, что оружейная промышленность быстро развивается.

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