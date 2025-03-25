Президент США сказал, что его советник "усвоил урок".

Президент США Дональд Трамп назвал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца "хорошим человеком". Об этом он сказал, комментируя причастность чиновника к утечке данных из сверхсекретного чата в Signal, пишет NBC News.

Когда Трампа спросили, расстроен ли он тем, что история с The Atlantic наделала так много шума, он ответил, что нет, назвав это "единственным сбоем за два месяца, который оказался несерьезным".

"Майк Уолц усвоил урок, и он хороший человек", - заявил Трамп.

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Эта реакция президента, пишет издание, стала его первым существенным комментарием относительно скандала с утечкой данных из сверхсекретного чата в Signal.

Также Трамп сказал, что присутствие редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в чате "совсем не повлияло" на военную операцию.

Издание Sky News обратило внимание на то, что президент США в социальной сети Х распространил сообщение американского миллиардера и руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска, который в шутку отреагировал на инцидент с перепиской высокопоставленных чиновников США.

"Лучшее место, чтобы спрятать труп, - это вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто никогда не заглядывает", - написал Маск.

Утечка данных из чата в Signal топ-чиновников США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, топ-чиновники США обсуждали удары по Йемену в Signal в чате, к которому случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга. Обсуждение содержало данные об оружии, цели и время ударов. Голдберг обнародовал эту переписку.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о том, что члены его команды национальной безопасности добавили редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в чат в Signal, а министр обороны США Пит Хегсет вообще отрицал обсуждение военных планов в чате.

Появилась информация, что президент США Дональд Трамп может уволить своего советника по национальной безопасности Майка Уолца из-за утечки данных из сверхсекретного чата в Signal. Как сообщили американские чиновники на условиях анонимности, увольнение может произойти в течение двух следующих дней. Другие собеседники в Белом доме утверждают, что советник Трампа должен сам уйти в отставку, чтобы "президент не оказался в плохом положении".

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