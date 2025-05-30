На фоне встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, а также неоднозначные ответы на прямые вопросы, многие начали думать, что Украина в ближайшее время может получить ракеты Taurus. Однако стоит думать глобальнее.

Дело в том, что у нас нет носителей для этих ракет. Сейчас существует два носителя для такого вооружения - Eurofighter и Gripen. И если первый вариант более сложный в обслуживании и обучении, то второй мог бы быть хорошим вариантом для нас. То есть, получается так, что нам могли бы передать ракеты Taurus хоть завтра, однако чем их запускать - у нас вариантов нет.

В общем, все это больше похоже на немецкую игру как внутри страны, так и на внешние рынки. Во-первых, так они демонстрируют свою готовность защищать Европу и всех остальных. Во-вторых, конечно же, это похоже на сообщение для Путина - что Германия объединяет Европу вокруг себя.

Видео дня

Таким образом, к версии, что Украина может получить Taurus в ближайшей перспективе, стоит относиться довольно скептически. Но и совсем исключать ее не стоит.

Что это будет означать?

Если нам передадут Taurus, автоматически мы также получим самолеты Gripen.

Ранее уже были сообщения о том, что украинские пилоты прошли на них обучение. Но эту историю испортили США, которые не разрешили передавать нам эти самолеты... А если уж нам передадут Gripen, то логично (и необходимо) передавать и Saab 340, которых мы так долго ждем.

Все эти моменты взаимосвязаны. Это такие небольшие шаги, которые глобально могут выстроить технологическую картину всей войны.

Еще один момент, о котором стоит говорить, что на фоне разговоров о Taurus, не все обратили внимание на заявления о совместном производстве оружия между Германией и Украиной. А здесь есть кое-что важное.

Скорее всего, речь идет об IRIS-T. Это небольшая, почти родственная фирма. И хотя среди систем РЛС среднего радиуса действия по инновационности они лучшие, у них нет больших производственных мощностей. Во времена канцлера Олафа Шольца они нарастили производство, но остается проблема с ракетами, которые нужны всегда...

Германии нет смысла запускать целое ракетное производство. Российско-украинская война закончится, и что дальше?

А так, Украина может начать производить эти ракеты по немецким технологиям. А когда будет мир, Украина вместе с Германией будут продавать эти ракеты вместе с системами.

Что касается баллистики, возможно, у Германии есть определенные наработки, которые позволили бы нам быстро запустить производство таких ракет. Ведь мы еще год назад объявили о создании ракетной программы. И за это время уже должны были бы получить определенные результаты. А до конца года и вообще выйти на серийное производство - до 50 баллистических ракет средней дальности в месяц.

Это позволило бы нам уничтожить до 80% всех российских объектов ВПК. Ведь большинство средств ПВО РФ - С-300 и С-400 - баллистику сбить не способны. На фоне этого, если у Германии есть какие-то разработки, которые нам помогли бы, они могут присоединиться к проекту. Но, в целом, это будет украинская баллистика.

Относительно ракет на 2500 километров, о которых в частности писал BILD... Это тот источник, которому, мягко говоря, доверять сложно. Но если эта идея появилась только сейчас, то сам процесс может затянуться на годы. Ракеты на 2500 километров быстро не делаются.