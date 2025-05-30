Добкин избежал мобилизации благодаря бронированию

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Дмитрий Добкин, известный своим неоднозначным поведением и пророссийскими связями, получил бронирование от мобилизации во время полномасштабной войны в Украине.

В марте 2022 года Добкин стал на учет в военкомате, но не был мобилизован. В интервью "Экономической правде" он объяснил это так: "Никто, потому что все понимают, что моя голова на фронте? Но у меня есть бизнес, есть возможности. Хотя я понимаю: забрали бы - куда бы я делся, уехал бы".

Добкин также отметил, что имеет возможность выезжать за границу благодаря бронированию, получая приказ о командировке или отпуске.

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Дмитрий Добкин и его брат Михаил Добкин имеют скандальный политический бэкграунд. Михаил Добкин, бывший мэр Харькова и член "Партии регионов" и "Оппозиционного блока", известен своей пророссийской риторикой и поддержкой Виктора Януковича. В 2013-2014 годах он активно выступал против Революции Достоинства и организовывал митинги в Харькове с георгиевской лентой и футболкой с надписью "Беркут".