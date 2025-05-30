Практичные и экономные: названы 10 лучших городских автомобилей с пробегом

Эксперты рассказали о главных достоинствах лидера этого рейтинга.

Компактные городские автомобили остаются отличным выбором для тех водителей, которые ищут недорогие и экономные модели. Тем не менее выбрать оптимальный автомобиль не так и просто.

В What Car? определили 10 лучших городских автомобилей с пробегом. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

ТОП-10 лучших городских автомобилей с пробегом:

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Skoda Citigo Hyundai i10 Volkswagen Up Seat Mii Kia Picanto Suzuki Celerio Ford Ka+ Toyota Aygo Fiat 500 Peugeot 108

Skoda Citigo признали лучшим городским автомобилем с пробегом. Это аналог Volkswagen Up от чешского бренда.

По словам экспертов, Skoda Citigo предлагает приятную управляемость и высокую плавность хода. Также эта модель продается на вторичном рынке дешевле Volkswagen Up.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших недорогих универсалов с пробегом. Лидера этого рейтинга похвалили за очень вместительный багажник и богатое оснащение.

Кроме того, были названы 8 лучших хэтчбеков 2025 года. В рейтинг вошли спортивные модели, а также бюджетные автомобили.

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