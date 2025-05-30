Практичные и экономные: названы 10 лучших городских автомобилей с пробегом

Компактные городские автомобили остаются отличным выбором для тех водителей, которые ищут недорогие и экономные модели. Тем не менее выбрать оптимальный автомобиль не так и просто.

В What Car? определили 10 лучших городских автомобилей с пробегом. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

ТОП-10 лучших городских автомобилей с пробегом:

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  1. Skoda Citigo
  2. Hyundai i10
  3. Volkswagen Up
  4. Seat Mii
  5. Kia Picanto
  6. Suzuki Celerio
  7. Ford Ka+
  8. Toyota Aygo
  9. Fiat 500
  10. Peugeot 108

Skoda Citigo признали лучшим городским автомобилем с пробегом. Это аналог Volkswagen Up от чешского бренда.

По словам экспертов, Skoda Citigo предлагает приятную управляемость и высокую плавность хода. Также эта модель продается на вторичном рынке дешевле Volkswagen Up.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших недорогих универсалов с пробегом. Лидера этого рейтинга похвалили за очень вместительный багажник и богатое оснащение.

Кроме того, были названы 8 лучших хэтчбеков 2025 года. В рейтинг вошли спортивные модели, а также бюджетные автомобили.

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