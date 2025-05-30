Практичные и экономные: названы 10 лучших городских автомобилей с пробегом

Компактные городские автомобили остаются отличным выбором для тех водителей, которые ищут недорогие и экономные модели. Тем не менее выбрать оптимальный автомобиль не так и просто.
В What Car? определили 10 лучших городских автомобилей с пробегом. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.
ТОП-10 лучших городских автомобилей с пробегом:
- Skoda Citigo
- Hyundai i10
- Volkswagen Up
- Seat Mii
- Kia Picanto
- Suzuki Celerio
- Ford Ka+
- Toyota Aygo
- Fiat 500
- Peugeot 108
Skoda Citigo признали лучшим городским автомобилем с пробегом. Это аналог Volkswagen Up от чешского бренда.
По словам экспертов, Skoda Citigo предлагает приятную управляемость и высокую плавность хода. Также эта модель продается на вторичном рынке дешевле Volkswagen Up.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
Ранее эксперты назвали 10 лучших недорогих универсалов с пробегом. Лидера этого рейтинга похвалили за очень вместительный багажник и богатое оснащение.
Кроме того, были названы 8 лучших хэтчбеков 2025 года. В рейтинг вошли спортивные модели, а также бюджетные автомобили.