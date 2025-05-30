По словам аналитиков, особенностью обновления башни является интеграция собственного комплекса активной защиты HARPIA.

В Чехии компания EVPU Defence во время выставки IDET 2025 представила новую версию безлюдной башни Turra 30 V10, которая теперь защищена и от беспилотников. Речь идет об интеграции комплекса активной защиты HARPIA от этого же производителя. Об этом пишет Defense Express.

Модернизированная версия боевого модуля получила современную систему управления огнем с независимыми приборами наблюдения и прицеливания для командира и наводчика, которые дополнены алгоритмами искусственного интеллекта для обнаружения целей. Также башня получила контейнеры для запуска собственных дронов, которые находятся на корме, пишут эксперты.

"Оригинальная Turra 30 была представлена ранее как достаточно недорогое решение для установки на новую бронетехнику, или модернизацию старой, но так и не смогла найти своего покупателя. Систему даже предлагали Украине для модернизации БМП-1, но получили критическую оценку, в том числе за слабую защиту", - напомнили аналитики.

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По словам экспертов, в обновленном варианте осталось основное вооружение в виде 30-мм пушки и пулемета калибра 7,62 мм. Кроме того, предусмотрена возможность интеграции противотанковых ракет. Если говорить о броне, то есть разные варианты, один из которых соответствует четвертому уровню по стандарту STANAG 4569.

"Основной изюминкой обновления башни становится интеграция собственного комплекса активной защиты HARPIA, который использует данные с радиолокационных и электрооптических датчиков для выявления и идентификации угроз. Далее в лучших традициях "hard-kill" систем защиты происходит нейтрализация цели путем ее уничтожения или отклонения от курса кинетическими методами", - объяснили в Defense Express.

Как рассказал производитель, в первую очередь HARPIA был разработан для того, чтобы бороться с БпЛА, однако он подходит и для противодействия противотанковым управляемым ракетам. Несмотря на то, что такие характеристики выглядят привлекательно, по словам аналитиков, на выставке IDET 2025 Turra 30 V10 была представлена только с макетом КАЗ, поэтому настоящий уровень готовности пока неизвестен.

"Если говорить о конкуренции, то безлюдные башни для бронетехники предлагаются большим количеством компаний из многих стран мира. Полученные Turra 30 V10 улучшения хоть и глубоко расширяют возможности, но соответствуют современным трендам на рынке по защите, средств обнаружения и наблюдения", - подчеркнули эксперты.

По словам аналитиков, больший потенциал имеет комплекс активной защиты HARPIA, если разработчики смогут представить его как "более экономную" альтернативу таким известным решениям как Trophy или Iron Fist.

"Важной причиной почему собственный комплекс активной защиты может дать преимущество является доминирование на поле боя FPV-дронов и других барражирующих боеприпасов. Обычные средства РЭБ становятся все менее эффективными в противодействии угрозам из-за появления систем донаведения и беспилотников на оптоволокне, которые требуют средств кинетического противодействия", - отметили в Defense Express.

Другие интересные материалы об оружии

Как писал УНИАН, США планируют повысить боевые качества истребителя F-35. Речь идет о создании самолета "переходного" поколения, то есть истребителя поколения 5+. По прогнозам экспертов, обновленный F-35 может выйти на летные испытания уже через два-три года.

Разработчики говорят, что любые обновления нужно будет внедрять поэтапно, ведь нереально одновременно добавить очень много нового оборудования или программного обеспечения, не рискуя нарушить производственный процесс.

В то же время волонтер Дана Яровая заявила, что Украина произвела собственный дрон вместо китайских Mavic. По ее словам, украинские военные теперь имеют не Mavic, а Шмавик. Это дрон украинского производителя, который успешно законтрактован.

"То, что Китай закрылся, дало нашему производителю, (который с 2014 года занимался фермерскими дронами, потом переключился на военные) - выпустить свой Шмавик. Они его кодифицировали и уже идет активная контрактация", - заверила волонтер.

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