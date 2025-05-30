На фоне решения суда мировые цены на нефть пошли вниз.

Федеральный апелляционный суд временно возобновил действие масштабных пошлин президента США Дональда Трампа 29 мая - на следующий же день после того, как торговый суд США постановил, что американский лидер превысил свои полномочия, сообщает Reuters.

Федеральный апелляционный суд США заявил, что приостанавливает действие решения суда низшей инстанции для рассмотрения апелляции правительства. Согласно постановлению суда, истцы должны предоставить объяснения до 5 июня, а Белый дом - до 9 июня.

Журналисты отмечают, что решение Суда по международной торговле США, принятое 29 мая, грозило отменой или, по крайней мере, отсрочкой введения пошлин Трампа.

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Впрочем, чиновники из администрации американского президента заявили, что решение торгового суда не остановит возможный пересмотр пошлин, поскольку они рассчитывают либо на победу в апелляции, либо на использование других президентских полномочий для того, чтобы новые пошлины вступили в силу.

"Решение торгового суда не помешало никаким переговорам с ведущими торговыми партнерами, которые запланированы на ближайшие дни", - добавили в администрации Трампа.

Сам Трамп написал в заявлении, распространенном в социальных сетях, что он надеется, что Верховный суд США "отменит это ужасное, угрожающее для страны решение" торгового суда, при этом раскритиковав судебную ветвь власти как антиамериканскую.

На фоне решения Апелляционного суда США, нефть на торгах 30 мая дешевела. Фьючерсы марки Brent подешевели на 21 цент, до 63,94 доллара за баррель, американская нефть марки WTI подешевела на 22 цента, до 60,72 доллара за баррель.

Пошлины Трампа - главные новости

2 апреля американский лидер объявил о введении новых импортных пошлин на товары из других стран. Первоначально были введены 34% пошлины на товары из Китая. На товары из Великобритании и Украины - 10%.

После этого Трамп неоднократно пересматривал размер пошлин. Так, в отношении Китая он ввел самые большие пошлины - совокупная ставка составила 145%.

28 мая американский суд заблокировал масштабные пошлины, которые объявил президент США Дональд Трамп, поскольку он превысил полномочия.

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