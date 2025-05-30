Как отметил Хакан Фидан, во время его визита в Москву тема расширения НАТО не поднималась.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявляет, что в Организации Североатлантического договора придерживаются разных видений и не имеют консенсуса относительно перспективы будущего членства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на совместной пресс-конференции министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Киеве.

"Вопрос НАТО в контексте Украины - это дискуссия внутри НАТО, которая длится долгое время. Есть разные видения и параметры, особенно учитывая реалии продолжения войны, по этому вопросу, внутри НАТО нет консенсуса и страны-члены имеют разные подходы", - сказал Фидан.

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Он добавил, что НАТО имеет коллективную форму обеспечения безопасности, и надо выяснить, какая форма сотрудничества будет максимально полезной для Украины, потому что есть европейская, американская и турецкая позиции.

"Во время переговоров в России этого вопроса не было на повестке дня", - отметил Фидан.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как известно, Россия категорически против вступления Украины в НАТО, и выдвигает это как один из ультиматумов к Украине.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог утверждает, что Трамп готов пообещать Путину, что Украина не вступит в НАТО.

"Это вполне обоснованное беспокойство. Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине, но и о Молдове и Грузии. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности", - подчеркнул политик.

В то же время президент Чехии Петр Павел оценил шансы Украины на быстрое вступление в НАТО. По его словам, приглашение Украины в НАТО в короткие сроки нереально. Однако Павел добавил, что союзники "не должны отказываться от этой идеи", ведь Киев укрепит НАТО своим вступлением.

Кроме того, он призвал партнеров Украины продолжать давить на Россию более жесткими экономическими санкциями.

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