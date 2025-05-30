Среди них бывшие заместители министра внутренних дел и заместитель генпрокурора.

Дочь бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря Оксана является среди совладельцев компании, которая участвует в строительстве люксового отеля Glacier Premium Apartments в центре Буковеля.

Об этом сообщается в сюжете Bihus.Info, которым проведено журналистское расследование. По оценкам издания Forbes, он станет крупнейшим отелем в Украине. Здание будет иметь 10 этажей, где будет 810 апартаментов, спа на крыше, спортзал и люксовые бутики.

Заказчиком строительства выступает компания "Глейшер Хилл", которая была создана в начале полномасштабного вторжения и совладелицей которой является Оксана Чеботарь (33,30%) - дочь Сергея Чеботаря. Издание сообщило, что Чеботарь ушел с должности заместителя министра внутренних дел в 2015 году по собственному желанию, но за две недели до увольнения, его зять - Олег Полищук, напал на съемочную группу Bihus.Info, когда та снимала новый дом на месте реликтового леса под Киевом. Этот дом записан на Оксану Чеботарь. Расследование нападения длилось несколько лет, после чего его закрыли.

Видео дня

Отмечается, что ничем не закончилось и открытое уже после увольнения Чеботаря так называемое дело "рюкзаков Авакова". Напомним, тогда для Нацгвардии закупили рюкзаки сомнительного качества по сильно завышенным ценам, в компании, связанной с сыном Авакова Александром. Одним из ключевых доказательств по этому делу был разговор Авакова-младшего и Чеботаря, записанный в рабочем кабинете последнего.

"На видео мужчины обсуждали потенциальный заказ и цены. Это видео в ходе расследования было уничтожено, соответственно и уголовное производство закрыто", - отмечает Bihus.Info.

Издание также сообщило, что семья еще одного бывшего заместителя Авакова - Алексея Тахтая тоже имеет интересы в Буковеле. В частности, в собственности его жены Марины есть три апартамента общей площадью 300 кв м в отеле Rest & Ski Spa Resort. Кроме них женщина имеет долю в компании занимающейся солнечной энергетикой на Прикарпатье. Отмечается, что Тахтай за время работы в МВД вместе с Чеботарем засветился в скандале с продажей незаконно добытого песка. Тогда правоохранители открыли производство, в котором фигурировало видео из кабинета Чеботаря, на котором чиновники обсуждали прибыли.

Издание отмечает, что сейчас Тахтай является подозреваемым по делу о растрате имущества в особо крупных размерах. По данным следствия, он "подставил закупки" оборудования для видеонаблюдения для МВД, так чтобы выиграла нужная компания. "За это получил 4 люксовые машины, а государство понесло убытки на 16 млн грн. Сейчас следствие продолжается, а Тахтай вышел под залог в 33 млн грн", - сказано в расследовании. Отмечается, что с должности госсекретаря Тахтай уходил, имея около $200 тыс. задекларированных накоплений на двоих с женой. Комментариев относительно бизнеса и происхождения средств журналистам семья Тахтая не предоставила.

В журналистском расследовании отмечается, что рядом с апартаментами жены Тахтая, в коттеджном городке Westhills еще тремя апартаментами владеет жена экс-заместителя генерального прокурора Сергея Кизя. Сказано, что владелицей 150 буковельских квадратных метров Марина Кизь стала вскоре после увольнения мужа из органов, в 2020 году. Bihus.Info сообщает, что в 2019 году Кизь несколько месяцев пробыл в должности заместителя генпрокурора и в этот период закрыл производство в отношении Игоря Калетника, которое касалось диктаторских законов "16 января", засветился в срыве спецоперации НАБУ против первого заместителя главы миграционной службы Дины Пимаховой, и просил европейских партнеров снять санкции с Андрея Портнова. После увольнения Кизь занялся бизнесом и сейчас у него 10 разнопрофильных компаний. Также отмечается, что в прошлом году Кизь купил дом в реабилитационном центре таможенников "Конча Заспа" и элитное авто.

"Более того, всех трех родственниц бывших топ-правоохранителей объединяет общий бизнес-партнер - франковский застройщик, партнер курорта Буковель - Василий Кавлак. Именно с ним в партнерстве дочь Сергея Чеботаря основала компанию, которая заказала строительство отеля Glacier Premium Apartments. А жены Тахтая и Кизя обзавелись апартаментами в его отелях", - сказано в журналистском расследовании.

Коррупция в Украине

В июле 2018 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыл дело о хищении средств против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Перед этим, в октябре 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как "дело рюкзаков") задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

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