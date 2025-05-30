В администрации лицея отметили, что уже вызвали родителей детей, причастных к инциденту.

Ученики львовского лицея № 93 пели и танцуют под песни российского рэпера Моргенштерна. Видео попало в сеть и стало резонансным.

На кадрах дети, вероятно, в школьной уборной, прыгают под музыку российского исполнителя и снимают это на свои телефоны.

Инцидент прокомментировал экс-депутат Львовского городского совета, военнослужащий батальона Нахтигаль Игорь Шолтис, который учился в этом лицее № 93.

Видео дня

"Музыка из Москвы свободно живет в моей родной 93 школе во Львове... Седой, Рыбак, Паштет и Руф уже погибли, защищая стены этой школы. Они так и не узнали, что Россия значительно ближе, чем мы все думаем... "Поклонная благодарность" ценителям такого контента. Ваши прослушивания приобрели оружие, которым убили всех моих друзей", - написал Шолтис в Instagram.

Учебное заведение прокомментировало инцидент изданию LVIV.MEDIA. В администрации лицея отметили, что уже вызвали родителей детей, причастных к инциденту.

"Сегодня это все увидели и разбираемся внутренне. Также привлечена полиция", - отметили в лицее.

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий подтвердила, что их специалисты прорабатывают ситуацию. Пока деталей в полиции не обнародуют.

Глава департамента образования и науки Львовского горсовета Андрей Закалюк отметил, что с обстоятельствами инцидента "разбираются", чтобы сделать выводы и действовать.

"Нам действительно обидно было увидеть такое видео. Но это не о "распять", а о "разобраться", сделать выводы и действовать. Мы уже выясняем все обстоятельства с руководством школы, дополнительно работаем с учениками и родителями", - отметил Закалюк.

Запрет русской музыки в Украине

В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон, который запрещает публичное воспроизведение музыки российских исполнителей, если те имели гражданство РФ после 1991 года. Исключение - артисты, которые осудили агрессию РФ и внесены в "белый список".

Цель запрета - ограничить влияние государства-агрессора, усилить защиту украинского культурного пространства и стимулировать развитие украинской музыки.

В феврале 2025 года известные певцы и общественные деятели публично выразили возмущение из-за присутствия пяти треков российского рэпера MORGENSHTERN в топ-10 музыкальных чартов Украины на платформах Apple Music и Spotify.

На фоне этих новостей Алекснадр Леоненко создал петицию на сайте Кабмина, чтобы закрепить на государственном уровне запрет такой музыкальной продукции в Украине. За несколько дней ее поддержали более 28 тыс. граждан при необходимом минимальном количестве в 25 тыс.

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