В то же время, Украина нуждается в иностранных инвестициях для наращивания отечественных мощностей по производству вооружения.

Украина будет избавляться от зависимости от отдельных стран в поставке критических видов вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сказал на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве.

"Украина должна становиться более самодостаточной. Мы должны все больше развивать нашу оборонно-промышленную отрасль. Мы уже имеем значительные достижения в этой сфере", - сообщил Сибига.

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Как добавил министр, по некоторым направлениям, Украина стала лидером в мире, и в частности, это касается дроновых технологий. Также значительно было наращено производство определенной оборонной продукции.

"Даже по некоторым показателям, в 35 раз мы масштабировали производство военного оборудования, оружия для нужд ВСУ и обороны. Сейчас мы можем производить благодаря нашей оборонке около 40% потребностей для нашей армии. Это очень высокая цифра", - подчеркнул Сибига.

Речь идет о производстве артиллерийских снарядов, в том числе калибра по стандартам НАТО, которые до войны в Украине не выпускались вообще. Некоторые артиллерийские системы производятся в количестве, которое некоторым государствам с большим потенциалом не удается выпустить даже за год, а в Украине это количество получается за месяц.

"Мы нуждаемся в дополнительных инвестициях и дополнительной поддержке собственно по производству в Украине соответствующих вооружений. И выводы, которые мы уже сейчас сделали из этой войны - мы не должны зависеть от любой страны в поставке критических для нашей армии видов вооружения", - подчеркнул Сибига.

Выпуск оружия в Украине

Украина должна увеличивать собственное производство оружия. С этой целью готовятся новые инвестиционные договоренности с партнерами в Европе. Ключевые элементы развития производства - ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты и баллистика.

Германия намерена инвестировать в производство дальнобойного оружия в Украине, в том числе дронов.

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