Выплата назначается при устройстве на работу в сельской местности или на территории активных боевых действий.

Правительство ввело единовременную выплату в 200 тысяч гривень для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Одобряем постановление о введении единовременной выплаты в 200 тыс. грн для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий. Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах", - сказал он.

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Медицинские работники и мобилизация - другие новости

В апреле стало известно, что часть гражданских медиков лишат брони от мобилизации, но это не будет массовым явлением. В Министерстве обороны Украины заявили, что запрос на разбронирование касается только специалистов дефицитных специальностей, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и необходимы для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ.

В частности, речь идет о должностях санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев), фельдшеров и военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" по контракту сроком на 1 год.

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