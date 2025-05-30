Келлог рассказал, в каком случае Трамп может выйти из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп может выйти из мирного процесса по Украине, если он почувствует, что его используют. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог в интервью ABC News.

"Если президент почувствует, что его используют в своих интересах и нет надежды на прогресс, он скажет: "Все, с нас хватит. Европа, теперь это ваша проблема. Разберитесь с ней"", - сказал он.

Келлог добавил, что вопрос урегулирования российско-украинской войны беспокоит его больше всего, так как это глобальная проблема. По его словам, в случае провала мирного процесса последствия может ощутить весь мир.

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"Эта ситуация отличается от того, что было в первый срок президента Трампа. Тогда Россия, Китай, Иран и Северная Корея действовали независимо друг от друга. Теперь они все вместе. Теперь у них заключены договоры. Договоры о партнерстве или даже оборонные договоры, как с КНДР. И поэтому риск повышается, если вы прекращаете присматривать за этим. Могут произойти плохие вещи, и вам тогда придется отвечать", - объяснил спецпредставитель президента США.

Келлог подчеркнул, что надеется на то, что все решения по российско-украинской войне будут разумны и хорошо обдуманы. Он считает, что Трампу нужно полагаться на своих советников.

Что будет, если США выйдутиз переговоров о завершении войны

Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что сейчас трудно сказать, действительно ли США готовы выйти из мирных переговоров по окончанию войны. По его словам, политика стала очень непредсказуемой.

Кроме того, в Associated Press выяснили, что будет, если США выйдут из переговоров о завершении войны в Украине. Отмечается, что ситуация на поле боя будет зависеть от того, продолжит ли Вашингтон оказывать помощь Киеву.

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