Келлог рассказал, в каком случае Трамп может выйти из переговоров по Украине

По словам спецпредставителя Трампа, война в Украине является глобальной проблемой.

Президент США Дональд Трамп может выйти из мирного процесса по Украине, если он почувствует, что его используют. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог в интервью ABC News.

"Если президент почувствует, что его используют в своих интересах и нет надежды на прогресс, он скажет: "Все, с нас хватит. Европа, теперь это ваша проблема. Разберитесь с ней"", - сказал он.

Келлог добавил, что вопрос урегулирования российско-украинской войны беспокоит его больше всего, так как это глобальная проблема. По его словам, в случае провала мирного процесса последствия может ощутить весь мир.

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"Эта ситуация отличается от того, что было в первый срок президента Трампа. Тогда Россия, Китай, Иран и Северная Корея действовали независимо друг от друга. Теперь они все вместе. Теперь у них заключены договоры. Договоры о партнерстве или даже оборонные договоры, как с КНДР. И поэтому риск повышается, если вы прекращаете присматривать за этим. Могут произойти плохие вещи, и вам тогда придется отвечать", - объяснил спецпредставитель президента США.

Келлог подчеркнул, что надеется на то, что все решения по российско-украинской войне будут разумны и хорошо обдуманы. Он считает, что Трампу нужно полагаться на своих советников.

Что будет, если США выйдутиз переговоров о завершении войны

Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что сейчас трудно сказать, действительно ли США готовы выйти из мирных переговоров по окончанию войны. По его словам, политика стала очень непредсказуемой.

Кроме того, в Associated Press выяснили, что будет, если США выйдут из переговоров о завершении войны в Украине. Отмечается, что ситуация на поле боя будет зависеть от того, продолжит ли Вашингтон оказывать помощь Киеву.

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