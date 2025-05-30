Среди прочего польский президент назвал лидеров ОУН-УПА "преступниками и геноцидниками".

Большинство граждан Украины ничего не знают о Волынской трагедии. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanał Zero.

Комментируя эту тему польский президент вспомнил разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого тот якобы признал, что мало знает об этих событиях, ведь во времена СССР эту тему в школах не проходили.

Исходя из этого, Дуда предположил, что о Волынской трагедии не знает и большинство украинцев, поэтому и "удивляются, когда им рассказывают о преступлениях украинцев против поляков".

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"Проблема в том, что коммунисты замалчивали и скрывали это преступление, поэтому об этом нет никакого знания в украинском обществе", - сказал Дуда.

Он добавил, что ему кажется странным, когда в Украине его "обнимают и благодарят люди, у которых на рукавах повязки в бандеровских цветах". Дуда отметил, что поляки не могут этого принять и Польша "никогда не признает ОУН-УПА борцами за свободу". Он назвал ее лидеров "преступниками и геноцидниками".

Волынская трагедия: новости

В 2017 году из-за сноса памятников воинам УПА в Польше Украина запретила эксгумацию польских жертв Волынской трагедии.

В ноябре 2024 года министры иностранных дел Украины и Польши смогли договориться о снятии моратория. В ответ Польша обязалась уделить должное внимание местам памяти украинцев на польской территории.

А недавно СМИ узнали, как продвигается эксгумация жертв Волынской трагедии. Польская сторона заявила, что такого высокого уровня экспертизы ранее еще не проводили.

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