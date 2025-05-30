29 мая оперативники Департамента стратегических расследований (ДСР НПУ) под руководством Андрея Рубеля и следователи Главного следственного управления Нацполиции (ГСУ НПУ) провели обыски у сотрудников и в офисных помещениях предприятий Группы DCH в Киеве, Харькове и Днепре. Обыски в Киеве продолжались еще и сегодня. В частности, была изъята документация, компьютерная техника и накопители информации и тому подобное. Формальным обоснованием проникновения полицейских в помещение стало применение процедуры по ч. 3 ст. 233 УПК Украины -без постановления следственного судьи.

Как отмечают в DCH, это основание для обысков предусмотрено исключительно для неотложных случаев, когда речь идет о непосредственном наблюдении за совершением преступления и необходимости срочного реагирования.Случай с обысками на предприятиях DCH никак не подпадал под эти критерии: производство открыто в 2022 году; в 2023 году обыски уже были проведены с соблюдением процедуры;никаких новых фактов, которые бы оправдывали неотложность, не возникло;ни один представитель или работник компаний DCH не имеет статуса подозреваемого.

Елена Лисицкая, юрисконсульт DCH, прокомментировали следственные действия следующим образом: "Последние действия Нацполиции являются грубым нарушением норм УПК Украины и Конституции. Это политически мотивированное давление на легальный бизнес. Такие следственные действия можно квалифицировать как преследование. Они не могут применяться к бизнесу, который открыто работает, отчитывается, платит налоги и постоянно сотрудничает с правоохранителями по всем вопросам".

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Как прокомментировала Виктория Левченко, юридический представитель компаний группы DCH, адвокат, СЕО и партнер юридической компании ProfiLegal: "Это издевательство над сотрудниками идет вторые сутки. Что мы имеем на сегодняшнее утро. Десятки выбитых окон с дверями, изъятые техника, которая не имеет отношения к делу, и документы, которые можно было получить очень быстро по запросу. Добавьте блокирование хозяйственной деятельности, прямые убытки предприятиям, недополученные государством налоги, репутационные потери для бизнеса и акционера. Произвол силовых структур процветает. Сколько бы мы ни слышали об "инвест няне", украинский бизнес каждый день видит совсем другую картину. Напомню, что компании группы только за прошлый год уплатили более 2,3 млрд гривен налогов".

В Нацполиции настаивают, что обыски проводились "в офисных помещениях и по адресам проживания топ-менеджмента группы компаний и должностных лиц предприятий с признаками фиктивности, которые использовались с целью легализации средств".

Нацполиция не называет компанию, однако обстоятельства дела указывают, что речь идет о деле Укртатнафты. Однако на данный момент, как заявили в DCH, "Ярославский (акционер DCH- ред.) никогда не имел влияния на принятие решений в ПАО Укртатнафта, не получал никаких дивидендов, не имел опосредованного бенефициарного владения и не контролировал деятельность общества". В доказательство этого DCH приводит письмо одного из акционеров Укртатнафты, которое 22 мая 2025 года было официально приобщено к досудебному расследованию.

Кроме того, в DCH опровергли слухи, что Александр Ярославский находится в розыске Интерпола. "Эта информация не соответствует действительности. Сейчас акционер компании DCH не имеет статуса в указанном уголовном деле", - заявили в группе компаний.