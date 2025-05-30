'Путин принципиально поддерживает': в Кремле заговорили о встрече с Зеленским и Трампом

Также представитель Кремля заявил, что на переговорах в Стамбуле, обсудят российский и украинский проекты меморандумов по урегулированию войны.

Российский диктатор Владимир Путин "принципиально поддерживает" возможность личной встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом. Впрочем, он считает, что эту встречу нужно должным образом подготовить.

Об этом в комментарии пропагандистскому "РИА-Новости" заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он объявил, что делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной, который, вероятно, состоится 2 июня.

Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться во время второго раунда переговоров в Стамбуле. В то же время детали документов не будут обнародовать.

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"Путин принципиально поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, такие контакты востребованы, но нужна хорошая подготовка", - заявил Песков.

Представитель Путина добавил, что будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, но в Стамбуле будут переговоры именно между Россией и Украиной.

Также Песков заявил, что Путин якобы последовательно доводит до своих собеседников, в том числе в США, позицию Москвы относительно нерасширения НАТО на восток.

"Москва рада, что беспокойство России по расширению НАТО находят понимание в Вашингтоне, особенно с точки зрения его посреднической роли", - добавляет Песков.

Вероятная встреча Путина и Зеленского - что известно

Возможная встреча между президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным - остается предметом обсуждений, но ее перспектива пока неопределенна.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина с Зеленским возможна, но она должна быть "итогом договоренностей двух делегаций по разным направлениям".

Зато Президент Украины выразил готовность к трехсторонней встрече с Путиным и президентом США Дональдом Трампом, отметив, что открыт к любому формату переговоров, включая двусторонние или трехсторонние встречи.

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