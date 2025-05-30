Фильм выйдет 28 августа 2025 года на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер криминальной комедии "Клуб убийств по четвергам" (The Thursday Murder Club).

Фильм, основанный на одноименном бестселлере британского ведущего и писателя Ричарда Османа, расскажет о четверке бойких пенсионеров, которые любят решать нераскрытые дела. Впрочем, их хобби приобретает неожиданный поворот, когда совсем рядом совершается свежее убийство.

Главные роли в ленте сыграли Хелен Миррен ("Калигула", "Голда", франшиза "Форсаж"), Пирс Броснан (Джеймс Бонд в четырех фильмах серии), Бен Кингсли ("Список Шиндлера", "Остров проклятых", "Железный человек 3") и Селия Имри ("Горец", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня").

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Также в фильме сыграли Дэвид Теннант (сериалы "Доктор Кто", "Джессика Джонс"), Джонатан Прайс ("Завтра не умрет никогда", сериал "Игра престолов"), Наоми Аки ("Моргни дважды", "Микки 17"), Том Эллис (сериал "Люцифер"), Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Дракула", сериал "Локи") и другие.

Режиссером фильма выступил легендарный Крис Коламбус – автор таких кинохитов, как "Один дома", "Гремлины", "Миссис Даутфайр", а также нескольких первых лент из франшизы о Гарри Поттере.

Фильм выйдет 28 августа 2025 года на Netflix.

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