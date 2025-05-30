В списке есть модели корейского бренда в разных ценовых категориях и форм-факторах.

Android 16 был представлен совсем недавно, a компания Samsung уже объявила о старте тестирования OneUI 8 на базе последней версии "Андроида". Стабильный релиз ожидается в июле.

Портал GizmoChina составил список устройств Samsung Galaxy, для которых Android 16 (One UI 8) станет последним крупным обновлением операционной системы. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, однако останутся без новых функций.

Для этих Samsung обновление One UI 8 станет последним:

Galaxy S22;

Galaxy S22+;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S21 FE;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy A73 5G;

Galaxy A53;

Galaxy A33;

Galaxy M05;

Galaxy F14;

Galaxy F05;

Galaxy XCover 6 Pro;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab S8+;

Galaxy Tab S8 Ultra;

Galaxy Tab A9;

Galaxy Tab A9+.

Напомним: телефоны Galaxy серий M и F обычно получают два основных обновления ОС Android. Следовательно, все устройства, которые изначально работали на Android 14, получат Android 16 в качестве последнего обновления ОС.

Видео дня

Что касается Galaxy А, S и Z-серии, Samsung обычно предоставляет четыре-пять обновлений ОС. Тем временем все телефоны Galaxy S-серии и Z-серии, выпущенные начиная с Galaxy S24 и Galaxy Z Fold 5/Flip 5, имеют право на семилетнюю поддержку ОС Android.

Меж тем обновление One UI 7 на базе Android 15 все еще продолжает развертываться среди пользователей. До конца июня актуальная OC станет доступна для среднебюджетных и бюджетных моделей Galaxy A и Galaxy M, включая Galaxy A53, Galaxy A25 и Galaxy A15.

В этом году Samsung, по слухам, выпустит первый складной смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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