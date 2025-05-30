Известно, что китайская компания Xiaomi сейчас занимается разработкой нового флагмана. Известный инсайдер под ником Digital Chat Station рассказал о причинах, побуждающих ждать этот аппарат – крохотные размеры и большая батарейка.
Xiaomi 16 должен сохранить экран OLED диагональю 6,3 дюйма. По нынешним меркам – компакт. На рынке Android-смартфонов уже почти не найти устройств, которые имеют меньшую диагональ экрана.
При этом устройство выйдет с батареей емкостью 6500–6800 мАч и будет поддерживать быструю зарядку 100 Вт. Для сравнения, представленный в конце 2024-го Xiaomi 15 получил аккумулятор на 5400 мАч и проводную зарядку 90 Вт.
Также Xiaomi 16 станет первым смартфоном с новым чипом Snapdragon 8 Elite 2, который в ранних тестах опережает современные флагманские решения на 40%. По части камеры ожидается система из трех объективов на 50 мегапикселей: основной модуль, сверхширокоугольный и телемакро-объектив.
Известно, что вместе со стандартной версией будет представлена и версия Xiaomi 16 Pro с более крупным 6,85-дюймовым экраном. Анонс ожидается в сентябре – после презентации Snapdragon 8 Elite 2.
По слухам, серия Xiaomi 16 будет включать специальную версию с полупрозрачной задней панелью. Это будет первый прозрачный мобильный телефон бренда с 2020 года.
Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон. Новая версия Redmi 14C без блока питания продается дешевле 60 долларов, причем по некоторыми параметрам бюджетник опережает iPhone 16.